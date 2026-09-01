Danna y Belinda Reviven un Icónico Éxito de Paulina Rubio con 'Dolce Vita'

La esperada colaboración entre Belinda y Danna al fin es una realidad. El 27 de agosto las estrellas de pop lanzaron el video y el sencillo "Dolce Vita".

El lanzamiento de la canción trajo consigo una vuelta de tuerca inesperada: los fans identificaron en ella la sonoridad y estética de una de las eras más recordadas (y exitosas) de Paulina Rubio.

Poco después de la llegada de 'Dolce Vita', usuarios de internet identificaron en el tema elementos muy característicos del sonido con el que Paulina conquistó al público a inicios de los dosmiles, en particular el tema "Sexi Dance", parte del álbum Paulina (2000) y que fue lanzado como sencillo en 2001.

La progresión de sintetizadores, así como los puentes rítmicos con susurros y frases semihabladas, son los elementos que más recordaron a la "Chica Dorada".

Esta reminiscencia no es un hecho aislado; Danna explicó que su EP Wet Dreams, del cual forma parte "Dolce Vita", está inspirado en el eurodance y el pop clásico, lo cual explica de forma natural la presencia de sonidos vinculados al dance pop de los dosmiles.

Así que con Dolce Vita, Belinda y Danna no solo cerraron la polémica que las persiguió por años por una presunta competencia entre ellas, sino que también reactivaron la conversación sobre una de las épocas más brillantes del pop mexicano y sobre la carrera de una de las divas pop más importantes de la década de los 90 e inicios de los 2000.