Entretenimiento

Danna y Belinda Reviven un Icónico Éxito de Paulina Rubio con 'Dolce Vita'

El lanzamiento de 'Dolce Vita' de Danna y Belinda cerró la polémica por una presunta rivalidad, pero también revivió un éxito olvidado de Paulina Rubio y el pop de los 2000.

Danna y Belinda Reviven Éxito de Paulina RubioFoto: Getty Images

Destacado

¡La colaboración que todos esperaban! 'Dolce Vita' de Danna y Belinda trae de vuelta el éxito de Paulina Rubio. ¿Ya la escuchaste?

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+