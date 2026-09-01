Coche Bomba que Explotó en Ojocaliente, Zacatecas, Fue Robado en Jalisco

El Secretario General de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza, informó que el coche bomba que explotó frente a la Comandancia de la Policía de Ojocaliente, se trata de un vehículo robado en Jalisco.

De acuerdo con Reyes Mugüerza, las primeras investigaciones señalan que el auto que tenía artefactos explosivos en el interior, fue robado en Jalisco en abril de este mismo año.

“A través del operativo de seguridad que se ha desplegado en esta zona del sureste del estado, ha logrado la detención de uno de los presuntos implicados que ya está siendo puesto a disposición”, confirmó Reyes Mugüerza.

Cabe señalar que después de estos hechos, las autoridades informaron que ya hay una persona detenida, se trata de Juan Pedro ‘N’, de 29 años, quien estaría relacionado con el coche bomba.

El sospechoso trató de escapar cuando conducía un vehículo en Piedra Gorda, en Cuauhtémoc; después arrojó ponchallantas y escapó del lugar a pie por una zona de cultivos, pero fue detenido.

En el lugar fueron asegurados un explosivo artesanal tipo niple, una granada de fragmentación, 22 ponchallantas, 5 cargadores abastecidos, droga y el vehículo.