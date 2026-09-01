Seguridad

Coche Bomba que Explotó en Ojocaliente, Zacatecas, Fue Robado en Jalisco

De acuerdo con el Secretario General de Gobierno de Zacatecas, el vehículo que ocasionó el estallido en la Comandancia de la Policía, fue robado en el estado vecino

ExplosiónEl coche bomba que explotó frente a la Comandancia de la Policía de Ojocaliente, en Zacatecas, fue robado en Jalisco. Foto: Facebook Secretario General de Gobierno de Zacatecas

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Explosión en Ojocaliente: el coche bomba que detonó frente a la policía fue robado en Jalisco. Un detenido ya está bajo custodia

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