Vandalizan Estrella de Dolly Parton en Paseo de la Fama en Hollywood

La estrella que Dolly Parton tiene en el Paseo de la Fama de Hollywood fue vandalizada la noche del lunes 31 de agosto, solo días después de la muerte de la cantante.

Fans de Dolly habían realizado homenajes con flores en la estrella, ubicada en el 6712 del Boulevard. Hollywood, pero este martes amaneció sin flores y con marcas oscuras sobre el nombre de la artista.

La Cámara de Comercio de Hollywood anunció que ya trabajan en el reemplazo de la estrella.

Fans de Dolly documentaron en redes sociales el daño que recibió la estrella, cuya reparación estaba prevista para los próximos días debido a grietas que se hicieron por el paso del tiempo.

Una mujer llamada Lore Corona relató que un empleado de limpieza le explicó que una mujer pateó unas velas que se encontraban ahí colocadas por los fans y que tomó uno de los fragmentos para rayar el nombre.

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Desde que se confirmó la muerte de Parton, la estrella se convirtió en un altar improvisado donde se colocaron cartas, velas, fotos y mensajes de despedida.

El Hollywood Historic Trust, organismo encargado del mantenimiento de las estrellas, confirmó que la nueva placa en honor a Parton será colocada el viernes.

La llamada "reina del country" recibió su estrella el 14 de junio de 1984, como reconocimiento a su trayectoria en la industria musical.