Entretenimiento

Vandalizan Estrella de Dolly Parton en Paseo de la Fama en Hollywood

Este martes, la estrella de Dolly Parton apareció sin flores y con el nombre de la artista vandalizado con marcas oscuras.

Estrella-dolly-parton-hollywood-vandalizadaFoto: Getty Images

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Impactante: La estrella de Dolly Parton en el Paseo de la Fama fue vandalizada tras su muerte. Se trabaja en su reemplazo. ¿Qué opinas de este acto?

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