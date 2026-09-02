Internacional

Retiran del Mercado Cajas de Mangos por Posible Contaminación con Salmonella

La FDA alertó por la posible contaminación en la fruta que fue distribuida en centros comerciales

Las cajas con mangos fueron retiradas de centros comerciales ante una posible contaminaciónFoto: Especial
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