Retiran del Mercado Cajas de Mangos por Posible Contaminación con Salmonella

Luego de detectar posible contaminación con salmonella en mangos, fueron retiradas cientos de cajas del fruto que ya era distribuido en centros comerciales de diversas ciudades de Estados Unidos, por lo que se realizan las investigaciones correspondientes.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) informó que se trata de productos de la marca Martina de la empresa Panorama Produce, por lo que aseguraron 302 cajas de mangos tamaño 9, procedentes de México.

“Los mangos retirados del mercado vienen envasados en una funda con la marca Martina. Los mangos individuales pueden identificarse por una pegatina azul claro con la etiqueta Agrofepac, Produce of Mexico, y un número de PLU 4584 y UPC # 07503061948050”, afirmó el organismo.

Asimismo, refirió que el producto retirado se distribuyó en tiendas Walmart entre el 10 y el 21 de agosto en Connecticut, Nueva York, Nueva Jersey y Pensilvania.

“La retirada se inició después de que la FDA detectara salmonella en mangos cultivados en la misma granja, pero que no se distribuían en el comercio estadounidense. Los mangos retirados y los mangos muestreados comparten la misma fuente, por lo que Panorama Produce ha iniciado la retirada”, afirmó.

Es importante destacar que la salmonella es un organismo que puede causar infecciones graves y a veces mortales en personas con sistemas inmunitarios débiles. Las personas que contraen la infección pueden experimentar fiebre, diarrea, náuseas, vómitos y dolor abdominal.

En circunstancias poco frecuentes, la salmonella puede entrar en el torrente sanguíneo y producir enfermedades más graves como infecciones arteriales, como aneurismas infectados, endocarditis y artritis.

Hasta el momento no se han reportado enfermedades relacionadas con el producto retirado. Sin embargo, pidieron a los consumidores que identifiquen si hay mangos sospechosos en sus hogares y en caso de hallarlos, deshacerse de ellos o devolverlos a su lugar de compra.

“Cualquiera que crea que puede haberse enfermado debe contactar con un profesional sanitario”, señalaron.

La FDA aseguró que la empresa Panorama Produce es un importador experimentado de productos frescos comprometido con un fuerte enfoque en la seguridad alimentaria.

“Esta retirada se está llevando a cabo de forma voluntaria y en coordinación con la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos”, puntualizó.

EPP