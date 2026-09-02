Internacional

Príncipe Harry Acusa que Reino Unido le Ocultó una Amenaza Terrorista contra su Familia

Junto a la acusación, el príncipe Harry pidió protección policial cercana para él y su familia financiada por el Reino Unido.

principe-harry-acusa-reino-unido-ocultar-amenaza-al-qaedaFoto: Getty Images

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Harry y Meghan regresan al Reino Unido en medio de acusaciones de amenazas terroristas ocultas. ¿Es hora de reevaluar su seguridad financiada por el Estado?

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