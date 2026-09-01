Retiran Más de 10 Mil Cajas de Tofu por Riesgo de Contaminación con Tinta de Impresora

Por riesgo de contaminación, fueron retiradas del mercado más de 10 mil cajas de tofu, un alimento derivado de la bebida de soja, ya que la tinta de impresión pudo haberse impregnado en el producto.

De acuerdo con la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos, el fabricante, Hodo, sospecha que la tinta de impresión al exterior del envase se disolvió a través del plástico y penetró en el alimento. El solvente sospechoso es el propio aceite de chile del producto.

Una de las principales características de este alimento es que absorbe los sabores de los ingredientes utilizados en la elaboración de diferentes preparaciones.

La mayoría de las tintas de impresión se disuelven en grasa. El tofu está en agua y puede permanecer en una película impresa durante años sin problemas.

En 2005, un químico de tinta UV llamado ITX migró a través de cartones hacia la fórmula para bebés y se retiraron 30 millones de litros de leche en toda Europa. Ese escándalo es la razón por la que Suiza ahora mantiene una lista de tintas de envasado permitidas para la industria alimentaria global.

En cambio, ahora el tofu retirado del mercado se distribuyó en los estados de Arizona, California, Colorado, Connecticut, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Kentucky, Luisiana, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Montana, Nuevo Hampshire, Nueva Jersey, Nueva York, Carolina del Norte. Ohio, Oklahoma, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Carolina del Sur, Texas, Virginia, Washington y Wisconsin.

La retirada del producto se centró en el "Hodo Chili Crisp Lightly Fried Tofu" (tofu ligeramente frito con salsa), vendido en paquetes de ocho onzas con el código UPC 850565007842.

Los consumidores deben revisar sus paquetes para ver si tienen alguno de los números de lote 260114, 260114A, 260122, 260128, 260205, 260213, 260213A, 260219, 260219A, 260220, 260226, 260305, 260312, 260319, 260326, 260402, 260423, 260521, 260611, 260625 y 260709.

Se precisó que los productos afectados tienen fechas de consumo preferente que van desde el 15 de mayo hasta el 7 de noviembre de 2026.

HVI