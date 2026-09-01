Internacional

Retiran Más de 10 Mil Cajas de Tofu por Riesgo de Contaminación con Tinta de Impresora

Indagan si la tinta de impresión al exterior del envase se disolvió a través del plástico y penetró en el alimento

EUA Retira Más de 10 Mil Cajas de Tofu que Podrían Estar Contaminadas con TintaBloques de tofu. Foto: Reuters

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