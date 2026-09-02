Internacional

FBI, DEA y 14 Corporaciones se Unen en EUA para Detener a 465 Prófugos de Delitos Violentos

El operativo, de 30 días, también resolvió 595 órdenes judiciales pendientes en el sur de Texas

FBI, DEA y 14 Corporaciones se Unen en EUA para Detener a 465 Prófugos de Delitos ViolentosUn despliegue conjunto de 16 corporaciones dejó 465 detenidos en el sur de Texas. Foto: iStock

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