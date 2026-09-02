FBI, DEA y 14 Corporaciones se Unen en EUA para Detener a 465 Prófugos de Delitos Violentos

Un despliegue conjunto de 16 corporaciones federales, estatales y locales de Estados Unidos concluyó con la detención de 465 personas buscadas por delitos violentos, vínculos con pandillas, armas o narcóticos, así como con la resolución de 595 órdenes judiciales pendientes en condados del sur de Texas.

La iniciativa, denominada Operation Washout – Texas Tide, se desarrolló entre el 29 de julio y el 28 de agosto bajo la coordinación de la Fuerza de Tarea de Delincuentes Violentos y Prófugos de la Costa del Golfo, con sede en Galveston. El operativo abarcó los condados de Galveston, Brazoria y Chambers, dentro del Distrito Sur de Texas.

Durante las intervenciones, las autoridades confiscaron 23 armas de fuego, cerca de 21 mil dólares en efectivo y más de 300 kilogramos de narcóticos.

"El operativo envía un mensaje claro a las personas buscadas en todo el Distrito Sur de Texas: si cometen crímenes violentos en nuestras comunidades e intentan evadir la justicia, la justicia llegará", afirmó el alguacil federal del Distrito Sur de Texas, T. Michael O'Connor. El funcionario señaló que los arrestos permitieron sacar de circulación a personas consideradas peligrosas, atender órdenes judiciales pendientes y reforzar la seguridad en las comunidades intervenidas.

La Fuerza de Tarea de Galveston coordinó la identificación de objetivos, el intercambio de información, la distribución de recursos y las acciones de campo entre las agencias participantes. Regino Quintero, asistente principal adjunto del Servicio de Alguaciles Federales y supervisor de las operaciones en Galveston y áreas cercanas, atribuyó los resultados a la colaboración sostenida entre instituciones.

"Los resultados reflejan el profesionalismo y compromiso de cada agencia y cada oficial que participó", señaló Quintero, quien destacó que la operación requirió personal, inteligencia, recursos y conocimiento local de las distintas corporaciones.

En el esfuerzo participaron 16 entidades: el FBI, la Administración para el Control de Drogas (DEA), el Departamento de Seguridad Pública de Texas, oficinas de alguaciles y fiscales de los condados de Galveston, Brazoria y Chambers, además de los departamentos de Policía de Galveston, Texas City y La Marque.

También colaboraron la Fuerza de Tarea de Seguridad Nacional para Investigaciones de Prófugos, la Oficina del Inspector General de la Junta de Justicia Criminal de Texas, la Oficina del Alguacil del Condado de Brazoria, la Oficina del Alguacil del Condado de Chambers y la Oficina del Condestable del Condado de Harris, Precinto 2.