Internacional

Ahora Trump le Quiere Poner su Apellido al Estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos ya cambió el nombre al Golfo de Mexico, el Lago Ontario y al aeropuerto de Florida

Personas en la playa, mientras al fondo se observan buques anclados en el Estrecho de Ormuz el 5 de agosto 2026.Personas en la playa, mientras al fondo se observan buques anclados en el Estrecho de Ormuz el 5 de agosto 2026. Foto: AP

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Después de cambiar nombres como el Golfo de México y el Lago Ontario, Trump apunta al Estrecho de Ormuz

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