Ahora Trump le Quiere Poner su Apellido al Estrecho de Ormuz

Donald Trump ha puesto la mirada a otra zona para cambiar la geografía mundial y con ello puede crecer la tensión entre Estados Unidos e Irán: quiere cambiar el nombre del Estrecho de Ormuz.

Estados Unidos e Irán no han llegado a un acuerdo para poner fin a la guerra en Medio Oriente, que impacta a nivel mundial, particularmente en el precio del petróleo.

Tras el conflicto, Irán bloqueó el paso en el Estrecho de Ormuz; sin embargo, la administración de Donald Trump se hizo del control para coordinar el paso.

Este miércoles, Trump escribió en su cuenta de Truth Social: "Ahora que ya lo tenemos bajo control de Estados Unidos, ¿¿¿podríamos cambiar el nombre del estrecho de Ormuz por Estrecho de Trump??? Como el propio Estados Unidos, será más 'sexy' que nunca”.

Recién la mañana de este miércoles se reveló que la moneda de un dólar, con el rostro de Trump ya está disponible para su adquisición, incluso, está en circulación dentro de Estados Unidos.

Donald Trump ya ha cambiado el nombre de lugares e inmuebles con anterioridad, modificando de cierta forma la geografía mundial, particularmente en las imágenes locales de aplicaciones como Google Maps.

El primer embate del mandatario estadounidense fue hacia el golfo de México, que cambió por Golfo de América, lo cual generó debate, pero la tensión no escaló con su homóloga Claudia Sheinbaum, quien no solo defendió el nombre, sino que aclaró que la modificación solo aplica dentro de Estados Unidos.

Posteriormente, el mandatario le puso su apellido al Aeropuerto Internacional de Palm Beach, que pasó a llamarse Aeropuerto Internacional Presidente Donald J. Trump, a partir del 9 de julio de 2026.

La tensión más reciente fue con Canadá, cuando firmó una orden ejecutiva para cambia el nombre del Lago Ontario por Lago América, en medio de las tensiones comerciales entre ambos países, que han incluido el anuncio de aranceles.