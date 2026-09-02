Sale a la Venta Moneda de 1 Dólar de Trump

La Casa de la Moneda de Estados Unidos anunció la venta de la pieza de 1 dólar conmemorativa del presidente Donald J. Trump, correspondiente a la emisión de 2026.

La pieza forma parte de la emisión oficial del Semiquincentenario de Estados Unidos y combina elementos relacionados con la historia del país y la imagen del actual presidente estadounidense.

En el anverso aparece el retrato de Trump, acompañado por las leyendas "Liberty", "In god we trust" y "1776-2026".

La cara posterior de la moneda reproduce el sello presidencial de Estados Unidos, en ella se observa un águila con una rama de olivo y un conjunto de flechas, además de un escudo y la frase "E Pluribus Unum". También aparecen las inscripciones "United States Of America" Y "One Dollar".

El diseño incluye además el número 250, en referencia al aniversario de la independencia estadounidense.

Estas piezas fueron distribuidas de manera aleatoria dentro de los rollos y bolsas que comercializa la Casa de la Moneda.

FBPT