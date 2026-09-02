Tiroteo en Primaria de Virginia Moviliza a la Policía en EUA

Estudiantes de la Escuela Primaria “Westwood Hills” fueron desalojados por un tiroteo ocurrido la mañana de este miércoles, de acuerdo con información de autoridades de Virginia, Estados Unidos de América (EUA).

El hecho ocurrió en el plantel ubicado en Waynesboro, precisó la División de Campo de Washington de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF).

“ATF Washington está respondiendo a un incidente de tiroteo reportado en la Escuela Primaria Westwood Hills en Waynesboro”, alertó en redes sociales a las 08:50 horas.

De acuerdo con información preliminar, una persona resultó lesionada.

Minutos más tarde se indicó que la situación ya estaba contenida y controlada.

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Un video de medios locales mostró varios vehículos de emergencia afuera de la escuela.

El superintendente asistente de escuelas de Waynesboro, Ryan Barber, comentó que los estudiantes y sus familias se reunieron en una iglesia, mientras que la gobernadora de Virginia, Abigail Spanberger, expuso que estaba monitoreando el incidente.

“Mi corazón está con estos jóvenes estudiantes, sus padres y familias, y los maestros y el personal de la escuela”, dijo Spanberger. "Gracias a los socorristas que están ayudando en el lugar".

Waynesboro está a unos 155 km al noroeste de Richmond.

Con información de AP.

SPB