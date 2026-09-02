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Tiroteo en Primaria de Virginia Moviliza a la Policía en EUA

Autoridades atienden emergencia en la escuela “Westwood Hills”, en Waynesboro

Operativo policial por un tiroteo en Virginia en junio de 2023. Foto: ReutersOperativo policial por un tiroteo en Virginia en junio de 2023. Foto: Reuters

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Tiroteo en Primaria de Estados Unidos Hoy Moviliza a la Policía de Virginia