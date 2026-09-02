Cuba Aprueba Creación de Empresas Privadas con Más de 100 Empleados

Cuba da un paso en la transformación de su sector privado con la publicación del Decreto-Ley 133, una normativa que permite la creación de empresas privadas que superen los 100 trabajadores, según su Gaceta Oficial.

La nueva regulación incorpora una figura empresarial distinta a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), cuyo marco comenzó a implementarse en Cuba en 2021.

Con ello, el Gobierno busca ampliar el esquema legal bajo el cual pueden operar los negocios privados de mayor dimensión.

La normativa forma parte de un paquete de 176 medidas de transformación económica y social aprobado por las autoridades cubanas en junio.

La disposición entrará en vigor siete días después de su publicación oficial, de acuerdo con lo establecido en el propio decreto.

Cabe señalar que el Decreto-Ley 133 contempla dos modalidades de sociedades de responsabilidad limitada, dependiendo del número de propietarios que tenga cada compañía.

Cuando la empresa cuente con dos o más propietarios, podrá constituirse como Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.). En cambio, los negocios que tengan un solo propietario podrán adoptar la figura de Sociedad Unipersonal de Responsabilidad Limitada (S.U.R.L.).

FBPT