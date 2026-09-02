Localizan Restos Óseos y Objetos de Interés en una Brecha del Municipio de Madera

Personal de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente, a través de la Unidad de Personas Desaparecidas y/o Ausentes, localizó restos óseos con alteración térmica y diversos objetos de interés en el municipio de Madera, Chihuahua.

El hallazgo ocurrió durante un operativo de rastreo realizado como parte del seguimiento a carpetas de investigación relacionadas con personas con reporte de ausencia en la región.

Como parte de las labores, personal de la Unidad de Investigación realizó un recorrido de aproximadamente tres kilómetros en una brecha conocida como Laguna El Tres, donde inició las labores la mañana del pasado martes.

Durante el recorrido, las autoridades localizaron neumáticos quemados, los restos óseos y al menos siete casquillos percutidos de proyectil de arma de fuego calibre 7.62 x 39 milímetros.

También fue localizado un anillo de metal color plata con una piedra blanca, así como parte de unas esposas policiales. Estos objetos fueron asegurados por los peritos para su análisis posterior en las instalaciones de Servicios Periciales y Ciencias Forenses.

Se espera que, una vez realizadas las pruebas correspondientes, se pueda determinar la identidad de la víctima o víctimas, así como establecer si los restos corresponden a alguna persona con reporte de desaparición.