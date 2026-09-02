Desaparecidos

Localizan Restos Óseos y Objetos de Interés en una Brecha del Municipio de Madera

El hallazgo derivó de un operativo de rastreo realizado por las autoridades en seguimiento a casos de desaparición en la región.

El hallazgo ocurrió durante un operativoEl hallazgo ocurrió durante un operativo. Foto: AEI

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Autoridades localizan restos óseos y objetos en Madera, Chihuahua, durante operativo por desapariciones.

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