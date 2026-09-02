Rescatan a Trailero Secuestrado y Recuperan Unidad en García, NL; Hay Un Detenido

Un trailero fue rescatado por elementos de la Policía de Escobedo después de haber sido víctima de secuestro y del robo de su unidad afuera de un parque industrial ubicado en el municipio de García, Nuevo León. Un sujeto señalado como presunto responsable de los hechos fue detenido después de una persecución.

De acuerdo con las primeras indagatorias, el operador del tráiler, identificado como Saúl de 21 de edad, originario de Guadalajara, se encontraba durmiendo en la unidad afuera de la empresa Bludren, ubicada en la calle Nikel, de la Ciudad Industrial Mitras en García, cuando presuntamente los delincuentes rompieron el cristal para entrar, lo sometieron y amarraron.

Después de apoderarse del control del tráiler, se llevaron al conductor al camarote de la unida. La empresa reportó los hechos a las autoridades y de inmediato los elementos de la Policía Proxpol de Escobedo comenzaron con el rastreo del trailer. Después ubicarlo, inició la persecución para detener a los presuntos criminales y rescatar al chofer.

En medio del recorrido, la unidad pesada intentaba abrirse paso chocando las patrullas de los policías en medio del Libramiento con dirección hacia el municipio de Apodaca, Nuevo León. Finalmente, el trailer cargado con polietileno fue detenido antes de el camino a San José de los Sauces.

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En el sitio, las autoridades liberaron al trailero secuestrado y detuvieron a un presunto delincuente identificado como Juan Carlos "N" de 19 años de edad. El perímetro fue custodiado por elementos de Fuerza Civil y el Ejército Mexicano, provocando que el tráfico se acumulara en la zona.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

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