Seguridad

Rescatan a Trailero Secuestrado y Recuperan Unidad en García, NL; Hay Un Detenido

El chofer se encontraba durmiendo en la cabina, afuera de una empresa, cuando los presuntos delincuentes lo sometieron y tomaron el control del volante

Trailer robado en GarcíaLos ladrones chocaron el tráiler contra las patrullas de los policías. Foto: N+

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