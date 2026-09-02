América vs Monterrey En Vivo: Link del Partido Semifinal de Leagues Cup 2026

Se juegan las Semifinales de la Leagues Cup 2026, y si aún no sabes dónde ver el América vs Monterrey en vivo, acá te decimos si pasa gratis en algún canal y cómo seguir la transmisión del partido hoy 2 de septiembre 2026.

Se define la Final del torneo entre la Liga MX y MLS, que tendrá a dos representantes mexicanos, ya que por un lado estarán los Diablos del Toluca o el Club León y por el otro las Águilas o los Rayados.

La segunda Semifinal de la Leagues Cup 2026 se jugará este miércoles 2 de septiembre a las 21:30 horas, es decir a las 9:30 de la noche del centro de México y se disputará en el Dignity Health Sports Park, estadio ubicado en Carson, California.

Los Ángeles, contamos con ustedes. Estamos listos para la Semifinal. 🫡



SF ⚔️ América vs. Monterrey

📅 Miércoles 2 de septiembre, 9:30 PM (MX)

🏟️ Dignity Health Sports Park

🎟️ Boletos: https://t.co/k3UUU6V0pe



¡Unidos y con todo por el pase a la FINAL en @LeaguesCup! 🦅👊 pic.twitter.com/jVq4ZV5Drc — Club América (@ClubAmerica) September 2, 2026

Mientras que el partido de Toluca vs León también se jugará este día, pero más temprano, a las 7:00 pm, tiempo del centro de México, y se disputará en el Shell Energy Stadium, ubicado en Houston, Texas.

A las Semifinales, América llega en un gran momento con cuatro victorias consecutivas, incluida la eliminación del Columbus Crew en los Cuartos de Final de la Leagues Cup con la cual aseguró su boleto a la Semifinal. Mientras que en la Liga MX se afianzó como líder de la tabla general.

Por su parte, Monterrey se metió a la Semifinal luego de vencer al Chicago Fire, pero recién sufrió una dura derrota en el torneo local ante el Atlético San Luis, su tercera caída en la liga mexicana, que lo tiene en la novena posición.

Para aquellos que se preguntan dónde ver el América vs Rayados gratis, les tenemos malas noticias, ya que la Semifinal de la Leagues Cup no tendrá transmisión en vivo por ningún canal de la TV Abierta en México.

Sin embargo, TUDN sí pasará el partido de hoy en vivo, aunque solamente estará disponible para aficionados que viven en los Estados Unidos, además de que contará con transmisión en el canal Unimás.

En caso de que te encuentres en México, no tienes nada de qué preocuparte, ya que en N+ te traeremos el Liveblog con el minuto a minuto online gratis del partido América vs Monterrey en vivo en este link: https://www.nmas.com.mx/deportes/america-vs-monterrey-en-vivo-minuto-a-minuto-de-semifinal-de-la-leagues-cup-2026/.

Una rivalidad mexicana que crece en la #LeaguesCup 🏆🇲🇽



América y Rayados darán rienda suelta a toda su pegada para quedarse con el pase a la Gran Final ⚽💥



HOY por @UniMas y TUDN 📺🔥 pic.twitter.com/clSNSOZrdy — TUDN USA (@TUDNUSA) September 2, 2026

Ahí podrás consultar el marcador en directo, seguir las mejores jugadas y goles, además de saber quién pasó a la Final de la Leagues Cup 2026 y ver el resumen del juego en el momento que lo desees.

PPP