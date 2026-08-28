Futbol

'Rafa' Márquez Confirma a Andrés Guardado en su Cuerpo Técnico de la Selección Mexicana

El estratega mexicano tendrá un equipo de trabajo con amplio recorrido en clubes y selecciones

RafaRafa Marquéz durante un partido del Mundial 2026. Foto: Reuters

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+