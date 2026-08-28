'Rafa' Márquez Confirma a Andrés Guardado en su Cuerpo Técnico de la Selección Mexicana

La Selección Nacional de México ya tiene definido al grupo de trabajo que acompañará a Rafael Márquez durante el proceso 2026-2030.

El estratega mexicano contará con un cuerpo técnico que combina conocimiento del futbol de élite y continuidad dentro del representativo nacional. Entre sus integrantes está Andrés Guardado, excapitán del Tri.

El exmediocampista, quien disputó cinco Copas del Mundo, se incorporará como auxiliar técnico junto con Juan Manuel Lillo y Vidal Paloma.

Para la preparación de los guardametas, Márquez eligió a Xabier Mancisidor, quien durante 13 temporadas trabajó como especialista de porteros en el Manchester City.

En la preparación física continuará Pol Lorente, quien ya conoce el funcionamiento interno de la Selección Mexicana.

Su llegada al combinado nacional ocurrió en 2024, después de haber trabajado junto a Javier Aguirre en proyectos como la selección de Egipto, en Monterrey, Leganés y Mallorca.

México disputará cuatro encuentros amistosos durante las fechas FIFA de septiembre y octubre, todos ellos en territorio estadounidense.

El primer duelo será frente a Colombia el 26 de septiembre en Baltimore.

Posteriormente, el combinado nacional se medirá con Perú el 29 de septiembre en Harrison, Nueva Jersey. El calendario continuará el 3 de octubre contra Estados Unidos en Glendale, Arizona, y concluirá el 6 de octubre ante Chile en Los Ángeles.

FBPT