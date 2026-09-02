Internacional

Trump Habla Sobre la Salida de Harry y Meghan Markle de EUA: ‘Nunca Fui su Fan’

Harry y Meghan abandonan California ante los rumores de una reconciliación con la familia real británica

Donald TrumpDonald Trump dice estar feliz de que Harry y Meghan vuelvan a Reino Unido. Foto: Reuters
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