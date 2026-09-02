Trump Habla Sobre la Salida de Harry y Meghan Markle de EUA: ‘Nunca Fui su Fan’

Donald Trump declaró que estaba contento de que el príncipe Enrique de Sussex y su esposa, la estadounidense Meghan Markle, regresen a Reino Unido. El presidente dijo que nunca fue un admirador de la pareja.

Las declaraciones del presidente llegan después de que la pareja anunciara el fin de su estadía de seis años en California. “Estoy contento por ello. Nunca fui su fan”, dijo Trump.

El principe Harry y Meghan Markle han protagonizado varias controversias por su conflictiva relación con la familia real británica. La publicación del libro Spare del príncipe Harry encendió un acalorado debate por las revelaciones que hizo el hijo de Diana de Gales sobre su familia.

Al respecto, Donald Trump no dudó en calificar el comportamiento de Harry y Meghan Markle como descortés:

“Creo que trataron a la familia real con gran falta de respeto. No me gustó. No me gustó cómo actuó ella”.

El príncipe y la actriz estadounidense vuelven a Reino Unido en compañía de sus hijos Archie, de 7 años, y Lilibet, de 5. Enrique de Sussex. Aunque en el pasado dirigieron duros cuestionamientos a la familia real, los medios especializados en la realeza afirman que el príncipe se ha reconciliado con el rey Carlos III.

Se anticipa que el príncipe Archie y la princesa Lilibet comiencen el ciclo escolar en Reino Unido, lo que marcaría el regreso definitivo a Inglaterra de la familia. La realeza de toda Europa se encuentra en un momento de reajustes, después de la muerte de Harald V de Noruega.

Al trono ascendió Haakon VIII, quien durante su infancia detestaba admitir que pertenecía a la familia real de su país. Ya siendo adulto, se alejó de los reflectores y estudió en California.

De forma semejante, Harry intentó cimentar una vida en California en compañía de su familia. No obstante, el diagnóstico de cáncer que recibió en 2024 el rey Carlos III habría propiciado que el príncipe restableciera lazos con su familia.