Anuncian Cortes de Agua en 54 Colonias del Municipio de Apodaca, Nuevo León

Habrá cortes de agua en 54 colonias de Apodaca, Nuevo León, debido al mantenimiento preventivo que realizará Agua y Drenaje de Monterrey a una tubería de 24 pulgadas, que esta ubicada en los límites de Escobedo y el municipio ya mencionado.

De acuerdo con lo informado por Agua y Drenaje de Monterrey, los cortes de agua se llevarán a cabo el miércoles 2 de septiembre a partir de las 16:00 horas y se restablecerá el servicio hasta el jueves 3 de septiembre a las 04:00 horas.

Las labores de mantenimiento preventivo de la tubería durarán aproximadamente 12 horas. Durante dicho periodo, el servicio será suspendido de manera temporal en las 54 colonias del municipio de Apodaca que se presentan a continuación, por lo que los vecinos podrían presentar afectaciones:

Amberes Residencial, Arbado, Arboledas De Santa Rosa, Balcones de Santa Rosa, Bosques de Santa Rosa, Capellanía, Cerradas de Rinconada, Cosmópolis, El Molino, Ex - Hacienda Santa Rosa, Ferroviario, Hacienda Las Yucas, Industrial Apodaca, Jardines, Cosmópolis, Jardines de Las Palmas, Jardines de San Andrés, Jardines de Santa Rosa, Las Huertas, Los Amarantos, Los Fresnos,, Los Lirios, Los Murales, Los Soles, Mirador del Topo, Misión Del Parque, Misión Fundadores y Muran Residencial.

Así como las colonias Paraje Santa Rosa, Paraje Santa Rosa Sur, Parque Industrial Eli-Can, Paseo de Apodaca, Paseo Santa Rosa, Portal de Santa Rosa, Prados de Santa Rosa, Privada Lumena, Privada Tiara, Privadas Borneo, Privadas de Santa Rosa, Privadas del Rey, Quinta Colonial, Real de San Andrés, Recova, Renaceres Residencial, Reserva de San Francisco, Residencial Los Lienzos, Rincón de Santa Rosa, Santa Alicia, Santa Elena, Santo Tomás, Sierra La Esperanza, Valle del Salduero, Valle de San Andrés, Ventura de Santa Rosa y Villas de Santa Rosa.

SHH