Sociedad

Anuncian Cortes de Agua en 54 Colonias del Municipio de Apodaca, Nuevo León

Vecinos podrían presentar afectaciones en el servicio debido a los trabajos de mantenimiento que realizará Agua y Drenaje de Monterrey

Grifo de aguaEl suministro de agua será suspendido de manera temporal. Foto: N+

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