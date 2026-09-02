Detienen a Joven por Presunto Intento de Feminicidio en Pesquería, Nuevo León

Un hombre de 24 años fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Pesquería, luego de ser señalado como probable responsable de agredir y amenazar de muerte a una mujer de 60 años en un domicilio de la colonia Colinas del Aeropuerto. Los hechos fueron reportados sobre la calle Río Camacho, donde policías de Proximidad acudieron tras recibir el aviso de una mujer lesionada al interior de un inmueble.

Al arribar al sitio, los oficiales encontraron a la víctima mientras recibía atención prehospitalaria por parte de elementos de Protección Civil y Bomberos de Pesquería. La mujer presentaba diversas lesiones, por lo que fue atendida en el lugar. Debido a la gravedad de sus heridas, posteriormente fue trasladada de emergencia a un hospital para recibir atención médica especializada.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, la víctima declaró que momentos antes un hombre, a quien aseguró no conocer, ingresó al inmueble donde también funciona una tienda de abarrotes. Según el señalamiento de la mujer, el individuo presuntamente comenzó a golpearla de manera repetida en el rostro, la cabeza y diferentes partes del cuerpo. Además, habría realizado amenazas de muerte durante la agresión.

La víctima informó a los policías que el presunto agresor permanecía en la segunda planta del domicilio, por lo que los elementos se dirigieron al lugar para tratar de localizarlo. Con autorización de la propietaria del inmueble, uno de los oficiales ingresó a la vivienda y ubicó a un hombre que coincidía con las características proporcionadas por la víctima.

El hombre fue señalado directamente por la mujer como quien presuntamente la había agredido, por lo que los elementos policiacos procedieron a detenerlo. El detenido fue identificado como César “N”, de 24 años, quien quedó a disposición de la autoridad competente por su probable participación en hechos con características del delito de feminicidio en grado de tentativa.

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La autoridad correspondiente será la encargada de continuar con las investigaciones y determinar la situación jurídica del detenido conforme avance el proceso. Tras la agresión, la mujer fue trasladada a un hospital para recibir atención especializada debido a las lesiones que presentaba.

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Pesquería señaló que mantendrá su actuación ante hechos que representen un riesgo para la integridad y la vida de las mujeres, mientras las autoridades correspondientes llevan a cabo las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

Con información de Ray Elizalde/ Noticias N+

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