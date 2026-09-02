Seguridad

Detienen a Joven por Presunto Intento de Feminicidio en Pesquería, Nuevo León

La víctima resultó gravemente lesionada tras ser presuntamente golpeada y amenazada de muerte en su domicilio de Colinas del Aeropuerto

Cae hombre por probable feminicidio en grado de tentativa en PesqueríaDetienen a hombre señalado por atacar a una mujer en Colinas del Aeropuerto.Foto: Policía de Pesqueria

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Un hombre de 24 años fue detenido en Pesquería por su probable participación en un feminicidio en grado de tentativa contra una mujer de 60 años.

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