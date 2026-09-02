Seguridad

Investigan Si Cuerpo Hallado en San Luis Potosí es de Colombiana Desaparecida

La Fiscalía analiza los indicios para establecer si los restos corresponden a Tatiana Vanessa Almanza García, quien fue vista por última vez en la capital potosina.

Fiscalía Busca Confirmar Identidad de Cuerpo Hallado en Villa de ReyesFiscalía Busca Confirmar Identidad de Cuerpo Hallado en Villa de Reyes. Foto: Tatiana Vanessa Almanza García

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La mujer, de 32 años, dejó de comunicarse con su familia el 25 de agosto; autoridades también buscan determinar qué provocó su fallecimiento.

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