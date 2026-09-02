Investigan Si Cuerpo Hallado en San Luis Potosí es de Colombiana Desaparecida

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí investiga si el cuerpo de una mujer localizado en el municipio de Villa de Reyes corresponde a Tatiana Vanessa Almanza García, de 32 años y origen colombiano, quien fue reportada como desaparecida en días recientes.

La fiscal Manuela García Cázares informó que el cuerpo fue encontrado en estado de descomposición y que, de acuerdo con los primeros indicios, existe la posibilidad de que se trate de la mujer buscada. Sin embargo, las autoridades esperan confirmar su identidad en las próximas horas.

La funcionaria señaló que también se realizan las investigaciones correspondientes para determinar la causa de muerte, una vez que concluyan los estudios periciales necesarios.

Tatiana Vanessa habría viajado desde la Ciudad de México hacia San Luis Potosí el pasado jueves por la tarde para prestar un servicio sexual. Su familia perdió comunicación con ella el 25 de agosto, mientras que fue vista por última vez el 28 de agosto en la capital potosina.

García Cázares explicó que inicialmente la desaparición fue reportada de manera anónima por una persona que hasta el momento no ha sido localizada ni identificada. Posteriormente, una hermana de Tatiana confirmó ante las autoridades que efectivamente se encontraba desaparecida.

La Fiscalía mantiene las investigaciones para establecer plenamente la identidad de la persona localizada en Villa de Reyes y esclarecer las circunstancias en las que ocurrió su muerte.