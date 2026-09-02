Mujer Recibió 89 Mil Pesos en su Cuenta por Secuestro Simulado: Está en Prisión en CDMX

Una mujer identificada como Aidé “N” fue detenida en la alcaldía Magdalena Contreras, Ciudad de México (CDMX), luego de que recibió en su cuenta bancaria 89 mil pesos producto de la simulación de un secuestro.

En un comunicado, la Fiscalía General de Justicia capitalina informó que la detenida presuntamente participó en los hechos ocurridos entre el 17 y 19 de septiembre de 2025 en la alcaldía Iztacalco.

La dependencia narró que, según las investigaciones, primero un hombre llamó a un padre de familia y le hizo creer que su hija había sido secuestrada.

Lo amenazó y lo obligó a salir de su domicilio, adquirir otro teléfono y permanecer incomunicado en distintos hoteles.

Después, otro hombre llamó a la hija desde el teléfono de su padre y le hizo creer que éste había sido secuestrado, y le exigió 100 mil pesos a cambio de no dañarlo.

En total, la joven realizó ocho transferencias y dos depósitos en efectivo por un total de 89 mil pesos a una cuenta bancaria a nombre de Aidé “N”. Más tarde recibió instrucciones para trasladarse a otro hotel y permanecer incomunicada.

Antes de hacerlo, compartió su ubicación en tiempo real con su madre, quien solicitó ayuda de policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). Los agentes acudieron al hotel, auxiliaron a la joven y la trasladaron a su domicilio.

El día siguiente, los sujetos continuaron con las exigencias económicas, ahora a la madre, quien dejó de responder.

El padre de familia permaneció incomunicado hasta el 19 de septiembre, cuando cesaron las llamadas y pudo regresar por sus propios medios a su domicilio. Ese mismo día, la joven presentó la denuncia correspondiente.

Durante las investigaciones, el agente del Ministerio Público obtuvo información financiera con la que estableció que Aidé “N” era la única titular y persona autorizada para realizar movimientos en la cuenta que recibió el dinero.

Además, aportó elementos para determinar que habría tenido conocimiento de la recepción de los recursos y dispuesto de ellos inmediatamente para entregarlos a otra persona.

Debido a esa situación, se otorgó una orden de aprehensión en su contra, la cual fue cumplimentada el pasado 24 de agosto.

El 28 de agosto, durante una audiencia del caso, se vinculó a proceso a Aidé “N” y se le impuso preventiva; la autoridad además fijó dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

La Fiscalía CDMX añadió en el comunicado que continúa con la investigación para identificar a otras personas que pudieran estar relacionadas con las llamadas, la recepción del dinero y su posterior disposición.

SPB