Seguridad

Mujer Recibió 89 Mil Pesos en su Cuenta por Secuestro Simulado: Está en Prisión en CDMX

La Fiscalía capitalina detalla cómo ocurrió una simulación de privación de la libertad en la alcaldía Iztacalco

Mujer detenida por falso secuestro en Ciudad de México. Foto: SSCMujer detenida por falso secuestro en Ciudad de México. Foto: SSC
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