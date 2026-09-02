Matan a Tecladista de Camilo Séptimo, su Esposa Embarazada e Hija; Hay 2 Detenidos

Cuatro personas fueron asesinadas en Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México, entre ellas Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo; su esposa embarazada de cuatro meses; su hija, de 3 años; y una mujer de 21.

Los hechos ocurrieron entre las 17:30 y las 19:40 horas del martes, 1 de septiembre, en un departamento en una torre residencial del fraccionamiento Grand Viure, en Zona Esmeralda. La Policía Municipal de Atizapán de Zaragoza reportó el hallazgo de las cuatro víctimas y un perro sin vida a las 23:50 horas, detalló este miércoles la Fiscalía mexiquense.

Un menor de 6 años de edad sobrevivió y fue encontrado sin signos de violencia al interior del departamento. Tras ser rescatado, fue entregado a sus familiares.

La esposa de Jonathan Meléndez, de 35 años, y la mujer de 21 años fueron encontradas maniatadas. La menor de 3 años y las dos mujeres tenían impacto de arma de fuego en la cabeza y el músico, de 38 años, con un balazo en la espalda, señaló la Fiscalía del Estado de México, en un comunicado.

Los dos presuntos autores del homicidio, identificados como Diego Sebastián ‘N’ y Gerardo ‘N’, fueron arrestados en la Ciudad de México con apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de CDMX, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.