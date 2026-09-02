Homicidios

Matan a Tecladista de Camilo Séptimo, su Esposa Embarazada e Hija; Hay 2 Detenidos

El multihomicidio ocurrió en un departamento de una torre residencial en Atizapán de Zaragoza

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Asesinan a Tecladista de la Banda Camilo Séptimo y a su Familia en Atizapán

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Caen dos por el asesinato del tecladista de Camilo Séptimo y su familia en Atizapán. Un menor sobrevivió. Conoce los detalles del crimen.

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