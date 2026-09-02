Homicidios

Ataque Armado en Ciudad Juárez Deja a un Hombre Muerto y a una Mujer Lesionada

La pareja viajaba a bordo de su vehículo cuando fue atacada por sujetos armados, quienes posteriormente escaparon del lugar.

Ataque armado deja un hombre sin vida y una mujer heridaAtaque armado deja un hombre sin vida y una mujer herida. Foto: N+

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Una pareja fue atacada en su auto en Ciudad Juárez, dejando un hombre muerto. La mujer herida fue hospitalizada.

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