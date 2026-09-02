Ataque Armado en Ciudad Juárez Deja a un Hombre Muerto y a una Mujer Lesionada

Una pareja fue atacada a balazos durante la madrugada de este miércoles en el cruce de las calles Basaseachi y Namurachi, del fraccionamiento Villa Residencial del Real, en Ciudad Juárez, hecho que dejó a un hombre sin vida y una mujer lesionada.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, la pareja viajaba a bordo de un automóvil compacto cuando fue agredida por sujetos armados, quienes dispararon en repetidas ocasiones y posteriormente escaparon a bordo de una camioneta.

Hasta el lugar arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, quienes fueron los primeros respondientes. Los agentes localizaron al hombre sin signos vitales, por lo que procedieron a resguardar la zona y avisaron a las demás corporaciones de emergencia.

En cuanto a la mujer, se dio a conocer que resultó lesionada durante la agresión, por lo que fue trasladada a un hospital para recibir atención médica. Hasta el momento no se ha informado sobre su estado de salud.

Posteriormente, arribó una unidad del Servicio Médico Forense para realizar el levantamiento del cuerpo y trasladarlo a sus instalaciones, donde se le practicará la necropsia de ley.

Hasta el momento no se ha dado a conocer la identidad de las víctimas ni de los presuntos agresores. Se espera que durante el transcurso del día las autoridades proporcionen más detalles sobre este hecho violento, que representa el primer homicidio doloso registrado durante septiembre en Ciudad Juárez.