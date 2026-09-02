Política

Senado Ratifica a Cristina Planter Riebeling como Subsecretaria para América del Norte

Higinio Martínez, presidente de la Cámara, le tomó la protesta de ley de inmediato

Senado Ratifica a Cristina Planter Riebeling como Subsecretaria para América del NorteCristina Planter Riebeling, subsecretaria para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Foto: SRE

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