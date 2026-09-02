Senado Ratifica a Cristina Planter Riebeling como Subsecretaria para América del Norte

El pleno del Senado de la República ratificó, por unanimidad, el nombramiento de Cristina Planter Riebeling como Subsecretaria para América del Norte.

Tras la votación, el presidente de la Cámara, Higinio Martínez, le tomó la protesta de ley.

✅ Por unanimidad, con 104 votos a favor, se ratifica a Cristina Planter Riebeling como Subsecretaria para América del Norte de @SRE_mx. pic.twitter.com/Qihy1MsjSJ — Senado de México (@senadomexicano) September 2, 2026

Planter Riebeling es licenciada en Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y maestra en Política Exterior y Economía Internacional por la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados (SAIS) de la Universidad Johns Hopkins, de acuerdo con su perfil en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Antes de asumir la Subsecretaría para América del Norte, ocupó los cargos de directora general de Estrategia Diplomática para América del Norte y directora general de Asuntos Políticos para América del Norte. Previamente, fue directora de Asuntos Políticos con Canadá y Mecanismos Trilaterales.

Su trayectoria en la Cancillería incluye un periodo en la Embajada de México en Estados Unidos, en el área de asuntos políticos, en 2019, y una adscripción al Consulado de México en Milwaukee, Wisconsin, entre 2015 y 2018, donde participó en la planeación y apertura de esa representación consular y encabezó posteriormente su Departamento de Documentación.