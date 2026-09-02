Senado Aprueba Licencia de Laura Itzel Castillo; Encabezará la Secretaría de las Mujeres

El pleno del Senado de la República aprobó este miércoles la licencia solicitada por la senadora Laura Itzel Castillo, integrante de la bancada de Morena. Con ella, Castillo deja su curul para asumir como titular de la Secretaría de las Mujeres.

El martes, Castillo se despidió en redes sociales de la Presidencia de la Mesa Directiva y señaló que durante su gestión, correspondiente al segundo año de la LXVI Legislatura, se avalaron ocho reformas constitucionales y ocho nuevas leyes.

"Trabajamos para garantizar un debate plural, construir acuerdos y abrir la tribuna a los pueblos indígenas", escribió. En los mismos mensajes, felicitó a Martínez y a los integrantes de la nueva Mesa Directiva, a quienes deseó éxito en la conducción del Senado durante lo que resta de la legislatura.

El lunes, dos días antes, el también morenista Higinio Martínez Miranda rindió protesta como presidente de la Mesa Directiva del Senado en sustitución de Castillo, quien había encabezado ese órgano hasta entonces.

La Mesa Directiva quedó integrada, además, por Verónica Camino Farjat como vicepresidenta, y por Martina Kantún Can y Alejandra Arias como secretarias.