Política

Senado Aprueba Licencia de Laura Itzel Castillo; Encabezará la Secretaría de las Mujeres

Un día antes, Higinio Martínez asumió la Presidencia de la Mesa Directiva en su relevo

Senado Aprueba Licencia de Laura Itzel Castillo para Encabezar la Secretaría de las MujeresFoto: X / @LauraI_Castillo

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