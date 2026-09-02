Política

Sheinbaum Habla de los Momentos de Tensión con EUA: ‘Hemos Salido Adelante’

La presidenta de México describe como "compleja" la relación con el Gobierno que encabeza Donald Trump

La presidenta Claudia Sheinbaum habla durante su conferencia en Palacio Nacional el 2 de septiembre 2026La presidenta Claudia Sheinbaum habla durante su conferencia en Palacio Nacional el 2 de septiembre 2026. Foto: Presidencia de la República
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Sheinbaum Habla de Momentos de Tensión con Trump y Estados Unidos: ‘Hemos Salido Adelante’