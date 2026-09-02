Sheinbaum Habla de los Momentos de Tensión con EUA: ‘Hemos Salido Adelante’

Al menos tres momentos tensos con Estados Unidos de América (EUA) describió la presidenta Claudia Sheinbaum, quien considera que la relación con la administración de Donald Trump es compleja.

Apenas el pasado martes, durante su mensaje por el Segundo Informe de Gobierno, Sheinbaum Pardo lamentó el trato a migrantes mexicanos durante los operativos que realizan autoridades de Estados Unidos.

Este miércoles, en su conferencia matutina en Palacio Nacional, la Presidenta describió como “compleja la relación con Estados Unidos, hemos buscado una buena relación, pero ha habido momentos de dificultades”.

La mandataria federal señaló que la tensión inició “desde el primer momento que quisieron poner el arancel, entrando el presidente Trump a Estados Unidos, que logramos un primer acuerdo de posponer un mes y luego un segundo acuerdo de que todo aquello que no se exportara dentro del tratado (T-MEC) fuera lo que tuviera aranceles”.

Luego, narró un segundo momento: “cuando imponen los aranceles al acero, los los automóviles, han sido momentos de tensión”.

Por último, consideró que un tercer momento fue cuando “enviaron lo de la extradición o la detención urgente con motivo de extradición para 10 personas de Sinaloa, entre ellas el gobernador con licencia (Rubén Rocha Moya)”.

La mandataria reconoció que “son momentos de tensión con el Gobierno de Estados Unidos, o con algunas personas del gobierno de Estados Unidos, en las que siempre hay que actuar con mucha razón y principios, no con el estómago y corazón, porque hay que tener temple en esos momentos”.

Sheinbaum Pardo describió como “situaciones de tensión” las vividas con la administración de Donald Trump, pero enfatizo que “hemos podido salir adelante bastante bien”.

“Son momentos que ponen a México, más que a la presidenta, en momentos complejos, pero hemos salido adelante”, finalizó.