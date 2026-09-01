Política

Ante Versiones de Fractura Interna, Sheinbaum Responde: 'Aquí no Hay Divisiones'

La mandataria lo afirmó al cerrar el bloque de política exterior de su Segundo Informe de Gobierno

La Autoridad Política y Moral no se Adquiere con Dinero: SheinbaumFoto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+