Ante Versiones de Fractura Interna, Sheinbaum Responde: 'Aquí no Hay Divisiones'

La presidenta Claudia Sheinbaum descartó divisiones dentro del movimiento de la autodenominada Cuarta Transformación, al cerrar su mensaje con motivo del Segundo Informe de Gobierno, en el patio de honor de Palacio Nacional.

"Que nadie se equivoque, aquí no hay divisiones, aquí no hay rompimientos, lo único que hay es la defensa del pueblo de México y su dignidad", afirmó Sheinbaum.

La declaración se dio como parte del proyecto de la "Cuarta Transformación de la vida pública", inmediatamente después de que la mandataria reafirmara que, mientras tenga el honor de servir como presidenta, defenderá con firmeza la soberanía, la dignidad y la independencia del país. "México es un país soberano y la soberanía no se negocia, no se entrega y no se comparte", había dicho minutos antes, al hablar de la relación con Estados Unidos.

Sheinbaum reconoció que esa relación ha tenido dificultades, aunque sostuvo que su gobierno ha optado siempre por el entendimiento. Calificó como "uno de los aspectos más dolorosos" las detenciones y la muerte de 17 mexicanos en centros de detención y operativos en ese país; frente a ello, dijo, su gobierno interpuso denuncias en los casos necesarios y exige el pleno respeto a los derechos humanos de los connacionales.

Al cierre de su mensaje, la presidenta vinculó la unidad del movimiento con un llamado más amplio a la honestidad en el ejercicio del poder. "No olvidemos nunca que la autoridad política y moral se escribe todos los días, esa no se adquiere ni con todo el dinero del planeta", dijo, y añadió: "Por ello y justamente por ello insistimos en que solo con honestidad se dan verdaderos resultados".

Como respaldo a esa idea, la presidenta expuso en su informe una serie de resultados que atribuyó al manejo honesto de los recursos públicos. Destacó la reducción del gasto corriente en 200 mil millones de pesos respecto a 2024, sin afectar áreas sustantivas, así como ingresos del Gobierno Federal por 6 billones 46 mil millones de pesos en 2025, la cifra más alta registrada y 487 mil millones más que en 2024. Al cierre de agosto de 2026, la recaudación acumulada supera en 145 mil millones de pesos al mismo periodo de 2025.

En materia laboral, señaló que el salario mínimo mensual pasó de 2 mil 800 pesos en 2018 a 9 mil 582 pesos en 2026. En seguridad, reportó una disminución histórica de 51% en el promedio diario de homicidios, equivalente a 44 homicidios menos cada día, con julio como el mes de menor incidencia en los últimos 11 años.

La glosa completa del informe será entregada a la Cámara de Diputados por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, en cumplimiento de la Constitución, que no obliga a la presidenta a comparecer físicamente ante el Poder Legislativo.

Tras el mensaje, Sheinbaum iniciará una gira por el país a partir de este jueves, con mensajes estatales sobre los resultados de su gobierno en cada una de las 32 entidades.