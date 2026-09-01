Seguridad

Sheinbaum Destaca Reducción Histórica del 51% de Homicidios en México en Segundo Informe

La mandataria también habló sobre avances en materia de economía, salud, Programas Bienestar y apoyo al desarrollo científico, entre otros temas

Video
Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial.
Claudia Sheinbaum Destaca que Homicidios Dolosos Disminuyeron 51% Durante su Gobierno

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Claudia Sheinbaum informa sobre la baja del 54% en delitos de alto impacto desde 2018. Conoce los esfuerzos detrás de estos resultados.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+