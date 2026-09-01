Sheinbaum Destaca Reducción Histórica del 51% de Homicidios en México en Segundo Informe

Desde que inició el mandato, se registran 44 asesinatos menos cada día, subrayó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. Resaltó que julio de 2026 reportó el promedio más bajo desde hace 11 años.

“La paz y la tranquilidad de las familias son la prioridad del Gobierno”, afirmó en el mensaje que ofreció este martes en el Patio de Honor de Palacio Nacional.

En lo que va de 2026, el promedio diario de delitos de alto impacto bajo 54%, respecto a 2018. Hubo reducción en robo a transportista con violencia, robo de vehículo con violencia y lesiones dolosas por disparo de arma de fuego, recalcó la mandataria.

De octubre de 2024 a julio de 2026, más de 63,000 personas han sido detenidas, relacionadas con algún delito, de los cuales, 207 son objetivos prioritarios de la delincuencia organizada, mencionó la presidenta.

También, se han decomisado 32,824 armas de fuego y 518 toneladas de droga. Se desarticularon y desmantelaron 2,725 laboratorios clandestinos y áreas de concentración para la elaboración de metanfetaminas.

Sheinbaum Pardo señaló que su administración trabaja con especial atención en territorios prioritarios, entre ellos: 10 municipios de Michoacán; Cuautla, Morelos; Culiacán, Sinaloa; la montaña de Guerrero y los 40 municipios en los que el Gobierno ha impulsado el desarrollo de los Programas Jóvenes Unen al Barrio, Jóvenes Construyendo el Futuro, Boxeando por la Paz, las preparatorias Margarita Maza y la construcción de los centros deportivos México Imparable, así como conciertos y actividades deportivas.

La presidenta Sheinbaum agradeció al Gabinete de Seguridad “por el trabajo permanente durante estos meses, estos dos años, para poder alcanzar estos resultados en seguridad”.

“Sabemos que la seguridad es fruto de la justicia”, añadió la mandataria, por lo que extendió el agradecimiento al cambio en el Poder Judicial.

El Segundo Informe de Gobierno será enviado esta tarde al Congreso de la Unión, como lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el marco del inicio de las sesiones ordinarias.

Posteriormente, la presidenta visitará los 32 estados de la República mexicana para exponer su mensaje, durante giras que realizará de jueves a domingo, por varias semanas.