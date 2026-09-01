Manifestantes Bloquean Paso en la Carretera Federal Acajete-Amozoc de Puebla

Decenas de pobladores cerraron el paso en la carretera federal Acajete-Amozoc impidiendo el paso en ambos sentidos de la vialidad a la altura de una empresa de gas.

Los manifestantes colocaron llantas y vehículos atravesados para frenar la circulación vehicular derivado a inconformidades por una supuesta disputa de terrenos.

La manifestación se encuentra justo en la entrada del municipio de Acajete por lo que conductores quienes viajan de Amozoc, Tepatlaxco y Grajales con sentido a esta vialidad, se vieron afectados.

Derivado al cierre total se presentan filas kilométricas de vehículos varados, por lo que Policías Municipales arribaron para resguardar el sitio para prevenir algún incidente.

Se recomienda buscar vías alternas para evitar retrasos en la llegada a sus destinos, pues se desconoce cuánto tiempo puede llegar a durar este bloqueo.

De manera preliminar se sabe que la manifestación se debe a problemas sobre el terreno que esta enfrente de donde va estar la nueva Iglesia de Acajete, no obstante, no han dado más detalles.

Con información de N+

MCS