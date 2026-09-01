Sociedad

Manifestantes Bloquean Paso en la Carretera Federal Acajete-Amozoc de Puebla

Un grupo de personas colocó llantas para cerrar el paso en ambos sentidos de la vialidad, se recomienda tomar vías alternas mientras autoridades actúan.

Manifestación por disputa de terrenos en la entrada de Acajete, Puebla.Manifestación en la entrada de Acajete, Puebla. Foto: Alberto Tejeda

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Bloqueo total en la carretera Acajete-Amozoc por disputa de terrenos. Reportan filas kilométricas de vehículos varados.

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