Sociedad

'Aprendes a Vivir, Pero no lo Olvidas': Sandra, Víctima de Tortura Sexual

La médica, quien fue privada de la libertad, denunció agresiones cometidas por servidores públicos para obligarla a confesar delitos que, finalmente, no le fueron comprobados

La tortura sexual, utilizada con frecuencia para presionar a mujeres detenidas y obtener confesiones, dejó profundas secuelas en Sandra, quien permaneció seis años privada de la libertad.La tortura sexual, utilizada para presionar a mujeres detenidas y obtener confesiones, dejó profundas secuelas en Sandra, quien permaneció seis años privada de la libertad. Foto: N+
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