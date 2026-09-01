Seguridad

Clientes Salen Corriendo tras Asalto en Tienda Departamental en Puebla

Dos sujetos huyeron a bordo de una motocicleta luego de robar 24 mil pesos en un establecimiento de la Plaza Elysee, ubicada en San Andrés Cholula.

Dos hombres asaltan tienda departamental en Lomas de Angelópolis.Dos hombres asaltan tienda departamental en Puebla. Foto: N+

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Clientes huyen tras asalto en plaza de Lomas de Angelópolis en San Andrés Cholula. Dos hombres roban 24 mil pesos y escapan en motocicleta.

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Clientes y Empleados Salen Corriendo tras Asalto en Tienda Departamental en Puebla