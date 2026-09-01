Clientes Salen Corriendo tras Asalto en Tienda Departamental en Puebla

Un asalto desató pánico entre clientes y empleados de una tienda departamental ubicada en la zona de Lomas de Angelópolis en el municipio de San Andrés Cholula en Puebla.

Dos hombres a bordo de una motocicleta llegaron a la Plaza Elysee, ubicada sobre el Boulevard Los Reyes, en San Bernardino Tlaxcalancingo, y entraron al establecimiento simulando ser clientes.

De acuerdo con cámaras de videovigilancia, el hecho habría ocurrido alrededor de las 19:00 horas con ocho minutos. En un instante, se observa cómo los clientes salen huyendo de la sucursal, mientras quienes no consiguen hacerlo intentan ocultarse entre el mobiliario.

Los delincuentes habrían despojado a las encargadas de las cajas de aproximadamente 24 mil pesos en efectivo y después escaparon a bordo de la motocicleta en la que habían llegado. Además, trascendió que habrían detonado armas de fuego al interior, aunque esta versión no ha sido confirmada por las autoridades.

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Elementos de seguridad fueron notificados por el robo al interior de la tienda departamental por lo que se movilizaron al sitio para recabar entrevistas y pruebas del delito, se sabe que uno de los masculinos vestía con pantalón de mezquina y una chamarra negra, mientras que el otro portaba una sudadera roja con pantalones blancos.

Las autoridades ministeriales ya investigan el paradero de los responsables de este asalto el cual no dejó lesionados, pero sí perdidas monetarias.

Cabe destacar que este tipo de atracos se han vuelto recurrentes en la entidad poblana por lo que se ha reforzado la seguridad; El pasado 18 de agosto ocurrió un asalto en una tienda departamental ubicada en San José Xilotzingo perteneciente a la ciudad de Puebla.

Los delincuentes identificados como Arturo 'N' y José Manuel 'N' irrumpieron la sucursal, amagaron a los clientes y empleados, y posteriormente huyeron con 18 equipos celulares, sin imaginarse que serían capturados.

Gracias a las cámaras de vigilancia de la Dirección General de Emergencia y Respuesta Inmediata, se logró la localización y detención de ambos masculinos.

Arturo 'N' de 25 años de edad y José Manuel 'N' de 23 años quedaron a disposición de la autoridad ministerial luego de ser señalados de robo agravado en donde rompieron vitrinas de cristal y sustrajeron los celulares.

Con información de N+

MCS