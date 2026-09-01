CDMX Tendrá Miércoles Lluvioso y con Descargas Eléctricas, Alerta la Conagua

La Ciudad de México (CDMX) nuevamente tendrá una jornada de lluvias, pues para el miércoles la Comisión Nacional del Agua (Conagua) pronosticó precipitaciones, chubascos y hasta descargas eléctricas.

Incluso la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla por la previsión de lluvias fuertes y posible caída de granizo desde la madrugada, en casi toda la capital mexicana.

De acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la CDMX será afectada mañana por canales de baja presión en el interior de la República Mexicana, en interacción con una circulación ciclónica y vaguada en niveles altos de la atmósfera.

Esos sistemas afectarán toda la zona, pues también se prevén lluvias de distinta intensidad en el Estado de México, Querétaro, Puebla, Morelos, Hidalgo y Tlaxcala.

Según datos del pronóstico, la mañana del miércoles se prevé en la Ciudad de México cielo medio nublado, ambiente fresco y frío en zonas altas.

Durante la tarde, cielo medio nublado a nublado con ambiente templado y probabilidad de lluvias con intervalos de chubascos (5 a 25 mm en 24 horas), acompañadas con descargas eléctricas.

La temperatura máxima estimada para la capital mexicana será de 24 a 26 °C y la mínima de 14 a 16 °C; además, se prevé viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 35 km/h.

La Conagua además compartió en redes sociales una infografía con más detalles del pronóstico del tiempo del miércoles:

Mañana: Temperatura entre 14 y 16 grados; cielo medio nublado y vientos de 5 kilómetros por hora (km/h).

Tarde: Temperatura entre 24 y 26 grados; 60% de probabilidad de chubascos y rachas de viento de 35 km/h.

Noche: Temperatura entre 16 y 18 grados; 40% de posibilidad de lluvias aisladas y vientos de 10 km/h.

Ante las lluvias en el país, la Coordinación Nacional de Protección Civil recomendó a la ciudadanía evitar cruzar ríos, arroyos, vados o calles inundadas.

También aconsejó a la gente mantenerse alejada de laderas, cerros y zonas con riesgo de deslaves; extremar precauciones ante vientos fuertes; abrigarse adecuadamente, especialmente niñas, niños, personas adultas mayores y personas con enfermedades crónicas.

Además de evitar el uso de anafres, braseros o calentadores de combustión en espacios cerrados, y, finalmente, atender las indicaciones de las autoridades de protección civil y mantenerse informado a través de fuentes oficiales.

En las imágenes puedes encontrar las condiciones del tiempo para hoy y los siguientes 3 días en la #CDMX y Toluca, #EdoMéx. pic.twitter.com/FEsfpWJ6it — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 1, 2026

SPB