Pronóstico del tiempo

CDMX Tendrá Miércoles Lluvioso y con Descargas Eléctricas, Alerta la Conagua

Activan alerta amarilla por condiciones climatológicas adversas desde la madrugada

Lluvia intensa en Ciudad de México el 12 de julio de 2026. Foto: Cuartoscuro | ArchivoLluvia intensa en Ciudad de México el 12 de julio de 2026. Foto: Cuartoscuro | Archivo
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+