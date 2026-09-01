Detienen a 11 y Aseguran 500 Kilos de Metanfetamina en Santa María del Río, SLP

Una estructura delictiva que presuntamente buscaba establecer operaciones en San Luis Potosí fue desarticulada en el municipio de Santa María del Río, donde fueron detenidas 11 personas y aseguradas importantes cantidades de droga y precursores químicos.

La Guardia Civil Estatal realizó las primeras detenciones de personas originarias de Sinaloa, Durango y Sonora, quienes presuntamente estarían vinculadas con este grupo delictivo. Tras las acciones, se notificó a la Fiscalía General de la República, que posteriormente realizó cateos en los inmuebles relacionados con la investigación.

Durante los operativos fueron asegurados alrededor de 500 kilogramos de metanfetamina, 23 kilogramos de marihuana y más de 2 mil 500 litros de precursores químicos. También fueron localizados equipos y materiales que presuntamente serían utilizados para el procesamiento de sustancias ilícitas.

El secretario de Seguridad estatal, Jesús Juárez Hernández, señaló que anteriormente no se habían detectado instalaciones de este tipo en la entidad y afirmó que la intervención permitió desarticular la operación antes de que comenzara la producción de nueva droga.

De acuerdo con las estimaciones de la dependencia estatal, las sustancias aseguradas representarían aproximadamente 10 millones de dosis y tendrían un valor de hasta 500 millones de pesos en el mercado ilegal.

La Fiscalía General de la República será la encargada de realizar los análisis periciales para determinar la composición y características de las sustancias aseguradas, así como de definir la situación jurídica de las 11 personas detenidas.

En el operativo participaron elementos de la Guardia Civil Estatal y de la Fiscalía General de la República, con apoyo de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano.