Seguridad

Detienen a 11 y Aseguran 500 Kilos de Metanfetamina en Santa María del Río, SLP

La operación permitió desarticular una estructura que presuntamente buscaba establecer actividades ilícitas en territorio potosino.

Grupo Criminal Intentaba Establecer Operaciones en SLPGrupo Criminal Intentaba Establecer Operaciones en SLP. Foto: GCE

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En los cateos también fueron localizados marihuana, precursores químicos y equipo que sería utilizado para el procesamiento de sustancias.

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