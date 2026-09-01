Seguridad

Detienen a Roberto 'N' por Presunto Abuso Contra una Menor Durante 10 Años

Agentes de la Policía de Investigación realizaron diversas diligencias para reunir elementos en contra del señalado.

Policía de Investigación Captura a Roberto 'N' por Caso de una MenorPolicía de Investigación Captura a Roberto 'N' por Caso de una Menor. Foto: N+

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El acusado fue localizado en calles de la colonia San Benito y posteriormente quedó a disposición de la autoridad judicial.

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