Detienen a Roberto 'N' por Presunto Abuso Contra una Menor Durante 10 Años

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí informó la detención de Roberto 'N', señalado por su presunta participación en el delito de violación equiparada en agravio de una menor de edad.

De acuerdo con las investigaciones, las conductas de índole sexual en contra de la víctima se habrían registrado de manera prolongada desde 2016, por lo que agentes de la Policía de Investigación realizaron diversas diligencias para establecer la probable participación del acusado.

Las indagatorias permitieron obtener información sobre la ubicación del señalado, quien fue localizado en calles de la colonia San Benito, en la capital potosina.

Tras su captura, Roberto 'N' fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Investigación para realizar los trámites correspondientes y posteriormente quedó a disposición de la autoridad judicial que lo requiere.

Será el órgano jurisdiccional competente el encargado de determinar la situación jurídica del detenido conforme avance el proceso.