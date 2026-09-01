Seguridad

Encuentran Cuerpo de un Hombre en Avanzado Estado de Descomposición en Reynosa

Identificado como José de Jesús, fue localizado en su domicilio, donde presentaba indicios de violencia, por lo que las autoridades ya investigan los hechos.

Encuentran Cuerpo de un Hombre en Avanzado Estado de Descomposición en ReynosaEncuentran Cuerpo de un Hombre en Avanzado Estado de Descomposición en Reynosa. Foto: N+

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En la colonia Esfuerzo Nacional Tres, el cuerpo de un trailero desaparecido fue encontrado en descomposición. La investigación busca esclarecer el suceso.

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