Encuentran Cuerpo de un Hombre en Avanzado Estado de Descomposición en Reynosa

En Reynosa, el cuerpo de un hombre identificado como José de Jesús, de 51 años de edad, fue localizado en avanzado estado de descomposición y con huellas de violencia.

Los hechos se registraron en el cruce de la calle Juan Echandía y Primer Congreso Constitucional, en la colonia Esfuerzo Nacional Tres, a donde arribaron familiares en busca del hombre, de oficio trailero, de quien no tenían noticias desde hacía varios días.

De acuerdo con los primeros informes, la familia ya había reportado su desaparición ante las autoridades y, ante la falta de noticias, decidió acudir personalmente a buscarlo. Al ingresar al inmueble, realizaron el descubrimiento.

El cuerpo presentaba múltiples huellas de violencia, además de manchas hemáticas en el piso. En el lugar también fueron localizadas numerosas latas de cerveza.

Uno de los testigos mencionó que recientemente había observado a una mujer acompañada de varios niños acudir al domicilio, por lo que las autoridades ya investigan si pudiera existir alguna relación con la víctima.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Investigadora, personal de la Unidad de Servicios Periciales y del Servicio Médico Forense, quienes realizaron las diligencias correspondientes, procesaron la escena y efectuaron el levantamiento del cuerpo.

Las autoridades correspondientes ya investigan este caso para esclarecer los hechos ocurridos.