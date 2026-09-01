Seguridad

Localizan Cuerpo Sin Vida en Vivienda de la Colonia 5 de Mayo en Hermosillo

Autoridades investigan las causas de la muerte del hombre localizado luego de que vecinos reportaran olores fétidos provenientes del inmueble.

Localizan Cuerpo Sin Vida en Vivienda de la Colonia 5 de Mayo en HermosilloLocalizan Cuerpo Sin Vida en Vivienda de la Colonia 5 de Mayo en Hermosillo. Foto: Archivo N+

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