Localizan Cuerpo Sin Vida en Vivienda de la Colonia 5 de Mayo en Hermosillo

El cuerpo sin vida de un hombre, de aproximadamente 62 años de edad, fue localizado la mañana de este martes en una vivienda de la colonia 5 de Mayo, en el sector centro de Hermosillo, por lo que las autoridades investigan las causas de la muerte.



El fallecido fue identificado como Ramón Rafael, quien vivía solo en el domicilio ubicado en las calles Primero de Mayo y Tamaulipas. El hallazgo ocurrió alrededor de las 08:00 horas, luego de que vecinos reportaran fuertes olores fétidos provenientes del inmueble.



Elementos de la Policía Preventiva acudieron al lugar y al ingresar a la vivienda localizaron el cuerpo del hombre, quien al momento de ser encontrado vestía una camisa de color rojo y pantalón de mezclilla azul.



Personal de Servicios Periciales y especialistas de Medicina Legal, se encargaron del levantamiento del cuerpo y de las diligencias correspondientes, para establecer la causa de muerte mediante la necropsia de ley.