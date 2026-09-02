Inicia Glosa por Segundo Informe de Gobierno: Van 27 Reformas Constitucionales

Luego de la entrega del Segundo Informe de Gobierno, inició la glosa para que funcionarios federales den cuenta de los resultados en la administración pública durante la gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Este miércoles, Luisa María Alcalde Luján, consejera jurídica de la Presidencia de la República, habló sobre los cambios en las leyes y destacó que van 27 reformas constitucionales y 76 legales desde septiembre de 2024.

Durante su participación en la conferencia matutina en Palacio Nacional agrupó las modificaciones, para hablar de lo que consideró “un nuevo pacto social que pone en el centro al pueblo”.

Señaló en un primero bloque que en cuanto a soberanía nacional y recuperación de la rectoría del Estado, se trabajo sobre actores estratégicos y recursos naturales, con el fortalecimiento y recuperación de la rectoría de Pemex, el petróleo, CFE, energía y trenes de pasajeros.

Por otra parte, informó que se fortaleció la soberanía alimentaria con impulso al maíz nativo y prohibición del transgénico, además de fortalecer el derecho humano al agua y combate al acaparamiento.

Señaló que se prohibió la transmisión de propaganda de gobiernos extranjeros en radio y televisión, así como la intervención extranjera “estableciendo nulidad de elecciones en caso de comprobarse injerencia”.

En segundo lugar, destacó el fortalecimento de la democracia y austeridad republicana como ejes centrales.

“Se fortaleció el sistema democrático, prohibiendo nepotismo, reelección, privilegios en altas esferas e impulsando la consulta popular”, explicó.

Y destacó la sustitución de órganos “altamente costosos para el país”: el INAI se transforma en Transparencia para el Pueblo, el IFT se transforma en la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones y Cofece en Comisión Nacional Antimonopolio.

También resaltó el impulso del derecho de las audiencias.

En tercer lugar habló sobre seguridad, combate a la impunidad y acceso a la justicia, al destacar que se han aprobado leyes destinadas en eliminar extorsión, tráfico de fentanilo, facturas falsas, lavado de dinero, tráfico de armas y feminicidio.

Expuso que se han puesto en marcha leyes orientadas en fortalecer instituciones “para perseguir de manera más eficaz los delitos que lastiman a la sociedad. Fortalecimiento y consolidación de la Guardia Nacional, de la Unidad de Inteligencia Financiera y el Sistema Nacional de Investigación en Seguridad Pública.

Un punto en el que hizo énfasis fue la reforma al Poder Judicial “que hoy permite que ministros, magistrados y jueces sean electos por el pueblo, la creación del tribunal de disciplina judicial, la reducción de tiempos en juicios, la evaluación obligatoria de juzgadores y la eliminación de abusos a través de suspensiones de amparo". Además, aseguró queque se han activado mecanismos para blindar elecciones del crimen organizado.

Hizo especial énfasis en la reforma “dirigida para fortalecer la búsqueda de desaparecidos, a través de bases de datos unificadas que permitan mejorar búsqueda, alertas inmediatas, participación de familiares en búsquedas y mayores recursos para realizar las tareas y carpetas de investigación frente o ante una denuncia".

En cuarto lugar habló sobre los programas sociales como derechos constitucionales para adultos mayores, personas con discapacidad, a jovenes, a campesinos, estudiantes y a pescadores.

Destacó también las reformas para reducir jornada laboral a 40 horas y combatir la brecha salarial entre hombres y mujeres, seguridad social a trabajadores de plataformas, la ley silla y la protección de seguridad social a jornaleros agrícolas.

Destacó que se ha impulsado la vivienda adecuada con “una reforma que protege y recupera para Infonavit y FOVISSSTE la capacidad de construir con un plan de derecho a la vivienda accesible, con servicios e infraestructura, que facilitan créditos que se abren incluso a renta y remodelaciones”.

Sobre el medio ambiente, destacó que se trata de un impulso impulso a la inversión pública y mixta, que permita que un desarrollo sano.

Sobre la economía explicó que se impulsa la inversión mediante la simplificación administrativa.

Sobre la protección de mujeres e infancias, destacó la igualdad sustantiva, la seguridad contra las violencias, así como la prevención y sanción del feminicidio.

Por último, destacó como relevante colocar a los pueblos indígenas como sujetos de derechos.