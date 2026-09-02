Política

Inicia Glosa por Segundo Informe de Gobierno: Van 27 Reformas Constitucionales

La consejera jurídica Luisa María Alcalde habló sobre los cambios que considera “un nuevo pacto social que pone en el centro al pueblo”

Luisa María Alcalde explica reformas durante glosa por Segundo Informe de GobiernoLuisa María Alcalde explica reformas durante glosa por Segundo Informe de Gobierno. Foto: Presidencia de la República

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Luisa María Alcalde presenta reformas que protegen a los ciudadanos y fortalecen la democracia

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