Presunta Amenaza de Tiroteo Moviliza a Maestros en Conalep de Guadalupe, Nuevo León

Maestros del Conalep Raúl Rangel Frías realizaron un Operativo Mochila entre los estudiantes, luego de que trascendiera en redes sociales una presunta amenaza de tiroteo contra el plantel ubicado sobre la calle Serafín Peña, en el municipio de Guadalupe. La situación generó preocupación entre la comunidad educativa desde el día anterior, cuando comenzó a circular en redes sociales una publicación realizada presuntamente por una persona anónima, en la que se advertía sobre un posible atentado dentro de las instalaciones.

De acuerdo con la información que trascendió, el mensaje señalaba que el supuesto ataque ocurriría en los edificios A y B del plantel. La publicación incluía además una advertencia en la que se aseguraba que no se trataba de una broma y hacía referencia específica a estudiantes mujeres. Ante la difusión del contenido, se activaron medidas preventivas para reforzar la seguridad en el centro educativo y evitar cualquier situación de riesgo.

Durante la mañana se pudo observar la presencia de una patrulla del municipio de Guadalupe en las inmediaciones del plantel. De acuerdo con información recabada en el lugar, elementos de seguridad permanecieron realizando labores de vigilancia durante la noche como medida preventiva.

Al inicio de la jornada escolar también se registró una menor afluencia de estudiantes en comparación con lo habitual, presuntamente debido a la preocupación generada por la amenaza difundida en redes sociales. En el interior del Conalep, autoridades escolares y maestros llevaron a cabo un Operativo Mochila entre los alumnos que acudieron a clases, esto como parte de las acciones preventivas ante la situación.

Hasta el momento, el ambiente dentro y fuera del plantel se mantenía tranquilo y no se reportaban incidentes relacionados con la presunta amenaza. Los estudiantes que acudieron a las instalaciones permanecían con normalidad mientras se desarrollaban las medidas de seguridad. Las autoridades se mantuvieron atentas ante cualquier eventualidad y se espera que continúen los protocolos correspondientes para garantizar la seguridad de estudiantes, docentes y personal administrativo.

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La difusión de este tipo de mensajes en redes sociales ha generado preocupación entre padres de familia y comunidades escolares. Por ello, las autoridades educativas y de seguridad mantienen vigilancia y protocolos preventivos ante posibles situaciones de riesgo.

La situación en el Conalep Raúl Rangel Frías transcurrió con normalidad durante la mañana, mientras autoridades permanecen al pendiente de cualquier nueva información.

Con información de Lupita Sanchez/ Noticias N+

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