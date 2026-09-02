Seguridad

Presunta Amenaza de Tiroteo Moviliza a Maestros en Conalep de Guadalupe, Nuevo León

Autoridades reforzaron la vigilancia en un plantel educativo ante una presunta amenaza de ataque; la jornada transcurrió con normalidad y menor afluencia de alumnos.

Aplican Operativo Mochila tras amenaza difundida en redes socialesMenor afluencia de alumnos tras presunta amenaza de tiroteo en Guadalupe.Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Autoridades reforzaron la vigilancia en un Conalep de Guadalupe ante una presunta amenaza de ataque; la jornada transcurrió con normalidad y menor afluencia de alumnos

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+