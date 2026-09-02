Asesinan a Balazos a Joven frente a Ciudad Universitaria en Culiacán, Sinaloa

Un hombre de aspecto joven fue asesinado a balazos mientras se encontraba en una parada de camiones ubicada sobre el bulevar Universitarios, frente a las instalaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), en Ciudad Universitaria de Culiacán.

El ataque ocurrió alrededor de las 10:20 horas de este miércoles, cuando sujetos armados dispararon en repetidas ocasiones contra la víctima, quien quedó sin vida sobre la banqueta, junto a la parada de transporte público.

La víctima fue identificada como Junior Alexis de 17 años, quien era estudiante de la facultad de contaduría y finanzas de la UAS. El 22 de junio había sido reportado como desaparecido por lo que se emitió una ficha de búsqueda, días después fue localizado.

Al momento de la agresión había una importante presencia de estudiantes en Ciudad Universitaria. Ninguno resultó lesionado, aunque algunas clases fueron suspendidas mientras otras actividades académicas continuaron con normalidad.

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional acudieron como primeros respondientes y posteriormente arribaron policías de investigación, personal de la Fiscalía General del Estado y del Servicio Médico Forense.

Las autoridades realizaron el procesamiento de la escena y las diligencias correspondientes para integrar la investigación, mientras que el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense para los estudios de identificación y determinar las causas de muerte.

APG