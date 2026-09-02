Homicidios

Asesinan a Balazos a Joven frente a Ciudad Universitaria en Culiacán, Sinaloa

La víctima fue atacada cuando se encontraba en una parada de transporte público frente a la Facultad de Derecho de la UAS.

Asesinan a Balazos a Joven frente a Ciudad Universitaria en Culiacán, SinaloaAsesinan a Balazos a Joven frente a Ciudad Universitaria en Culiacán, Sinaloa | Foto: N+

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