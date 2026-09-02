Internacional

Nicaragua Prohíbe por Ley la Participación de la Oposición en Elecciones

La enmienda constitucional también extiende de seis a siete años el periodo presidencial

Foto: EFEFoto: EFE

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