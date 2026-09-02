Nicaragua Prohíbe por Ley la Participación de la Oposición en Elecciones

La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó una reforma constitucional que prohíbe la participación en elecciones de personas que el gobierno de Daniel Ortega califica como opositores involucrados en actos contra el país.

La iniciativa, aprobada por el Legislativo, controlado por el oficialismo, también amplía de seis a siete años el periodo presidencial y otros cargos de elección popular.

Con la reforma, las personas acusadas de participar en “actos golpistas”, “traición a la patria” o de solicitar una “intervención militar” no podrán postularse a cargos de elección popular. La medida también alcanza a opositores desnacionalizados y exiliados acusados de promover sanciones o intervenciones extranjeras.

El presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, informó que el artículo de la reforma fue aprobado por unanimidad.

La enmienda constitucional extiende de seis a siete años el periodo presidencial y los mandatos de otros funcionarios elegidos por voto popular.

La modificación también amplía a siete años los periodos de los jefes del Ejército y de la Policía.

La prohibición para que determinados sectores opositores participen en las elecciones ha generado cuestionamientos de organismos internacionales.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de los Estados Americanos (OEA) han advertido sobre las medidas adoptadas en Nicaragua y sus posibles efectos sobre la alternancia democrática y el pluralismo político.

La reforma se produce en medio de las críticas internacionales al gobierno de Daniel Ortega por las restricciones impuestas a la oposición política en el país centroamericano.

Con información de AFP