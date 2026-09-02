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Huracán o Tormenta Tropical: Cómo Distinguir las Categorías y Qué Preparar en Casa

Estos sistemas afectan principalmente a regiones costeras, pero otras zonas del territorio también pueden padecer sus efectos, como son lluvias intensas, vientos destructivos o inundaciones

Huaracanes vs tormentas tropicalesImagen satelital de un huracán al oeste de la península de Baja California, en el oceáno Pacífico. Foto: Reuters | Ilustrativa
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