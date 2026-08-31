Internacional

Huracán 'Karina' se Intensifica a Categoría 4 en el Pacífico

Aunque no había vigilancias ni avisos costeros activos, México y posiblemente el sur de California podrían registrar oleaje elevado

KarinaEs posible un fortalecimiento adicional este lunes del huracán. Foto: AP.

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