Huracán 'Karina' se Intensifica a Categoría 4 en el Pacífico

El huracán "Karina" se fortaleció la madrugada de este lunes hasta convertirse en una poderosa tormenta de categoría 4 en el Océano Pacífico, pero no amenaza tierra, informaron los meteorólogos.

La tormenta se ha intensificado rápidamente desde que se convirtió en huracán el domingo y se ha visto alimentada por aguas cálidas muy mar adentro, indicó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos en Miami.

Karina se encontraba a unos 1,642 kilómetros al oeste-suroeste del extremo sur de la península de Baja California en México, y tenía vientos máximos sostenidos de 233 km/h, señaló el centro. Se desplazaba hacia el oeste.

No había vigilancias ni avisos costeros en vigor, pero México y probablemente el sur de California podrían recibir oleaje. Es posible un fortalecimiento adicional del huracán este lunes, seguido de fluctuaciones en la intensidad.

En otras partes del Pacífico, la tormenta tropical Lowell se encontraba a unos 1,376 kilómetros al este-sureste de Hilo, Hawai. La tormenta tenía vientos máximos sostenidos de 97 km/h y se desplazaba hacia el oeste.

Los meteorólogos dijeron que Lowell podría convertirse en huracán para la noche del lunes o el martes.

La tormenta no representaba una amenaza inmediata para tierra, pero el centro dijo que Lowell podría estar en las cercanías de las islas hawaianas más adelante esta semana.

ASJ