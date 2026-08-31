Internacional

Concluyen Búsqueda de Trabajadores en Túneles de Plantas Hidroeléctricas en Nepal

Rescatistas se apoyaron con drones, pero no encontraron cuerpos, ni sobrevivientes

NepalEspecialistas de la India, China y Corea del Sur trabajan junto a las autoridades nepalíes en operaciones de búsqueda de los trabajadores. Foto: Reuters.

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