Concluyen Búsqueda de Trabajadores en Túneles de Plantas Hidroeléctricas en Nepal

Rescatistas concluyeron las labores de búsqueda de trabajadores atrapados en centrales hidroeléctricas, después de que las catastróficas inundaciones en Nepal y el Tíbet mataran al menos a 900 personas y dejaran a más de 4,700 desaparecidos.

Equipos extranjeros también ayudaron a los rescatistas locales en las labores de búsqueda de trabajadores posiblemente atrapados en múltiples túneles de centrales hidroeléctricas de Nepal en los ríos que se desbordaron el miércoles pasado.

La agencia de noticias EFE informó que se estima hay 93 trabajadores desaparecidos en el proyecto hidroeléctrico, tomando datos de la Asociación de Productores Independientes de Energía de Nepal.

Un primer despliegue del ejército nepalí concluyó este lunes sin localizar víctimas en un túnel del Proyecto Hidroeléctrico Rasuwagadhi. Los rescatistas inspeccionaron el túnel hasta el final con ayuda de drones e ingenieros sin hallar rastros de víctimas, informó el medio local Kantipur citando a la Secretaría del Primer Ministro de Nepal.

Mohan Kumar Dangi, presidente de la Asociación de Productores Independientes de Energía de Nepal, o IPPAN, declaró que las inundaciones dañaron al menos 12 proyectos hidroeléctricos en los distritos de Rasuwa y Nuwakot y que alrededor de 900 personas estaban desaparecidas en esos lugares.

Las autoridades han ofrecido previamente estimaciones variables del número de atrapados.

"Estamos trabajando en la búsqueda y el rescate de las personas varadas en colinas, asentamientos y zonas ribereñas", señaló el general de brigada Raja Ram Basnet, portavoz del ejército de Nepal.

La agencia de desastres de Nepal informó el lunes que allí se habían contabilizado 903 muertes, con 4,247 personas desaparecidas, entre ellas 592 extranjeros. Hasta el domingo pasado, las autoridades chinas reportaron 16 muertes y 546 desaparecidos, y los medios estatales chinos dijeron que 261 de los desaparecidos eran extranjeros, incluidos más de un centenar de nepaleses.

Trabajadores que retiraban barro de una central eléctrica devastada por las inundaciones en Dhading, Nepal, dijeron a The Associated Press que la estación es un nodo clave para suministrar energía a más de 20,000 personas en la región. Expresaron esperanzas de que no se reconstruya cerca del río.

Los esfuerzos de rescate se centran en personas atrapadas en los gigantescos túneles construidos para controlar el flujo de agua y producir energía hidroeléctrica.

"Los túneles se construyen para acceder a la infraestructura hidroeléctrica y para desviar el agua —un paso esencial para generar energía. Estos túneles son lo suficientemente grandes como para que pasen camiones", estimó Jakob Steiner, un geocientífico de la Universidad de Graz en Austria que actualmente tiene su base en Daca, Bangladesh.

"Hay suficiente espacio para que la gente se refugie y, por lo que entendemos, han logrado llevar oxígeno a algunos de los que están atrapados y ahora están tratando de rescatarlos. Sin embargo, es una carrera contra el tiempo, porque la gente necesita comida y agua", añadió.

En el Proyecto Hidroeléctrico Upper Trishuli-1, en el distrito de Rasuwa, al menos 576 personas estaban desaparecidas, indicó Dangi, agregando que alrededor de 300 de ellas estaban atrapadas dentro del túnel. Los rescatistas han estado tratando de encontrar sobrevivientes durante días, trabajando bajo la lluvia.

En el lado chino, los esfuerzos de rescate y recuperación incluyeron la reconstrucción de la carretera que conduce al puerto de Gyirong en la frontera entre China y Nepal.

Camiones transportaban rocas gigantes mientras los trabajadores repavimentaban una parte de la carretera, mostró el lunes la televisora estatal CCTV, junto a aguas que se han vuelto más poderosas por las lluvias de los últimos dos días. La carretera está ahora bajo unos 2 a 3 metros (entre 6,6 y 9,8 pies) de agua, lo que dificulta la capacidad de los rescatistas para llegar a la frontera. El esfuerzo de repavimentación estaba a poco más de un kilómetro de la frontera, dijo CCTV.

Aunque algunos equipos de rescate han logrado llegar a la frontera, eso representó solo una parte de la fuerza.

La cobertura de los medios estatales chinos se ha centrado en gran medida en la respuesta oficial, destacando el despliegue de bomberos, el Ejército Popular de Liberación, así como las instrucciones de los principales líderes. Se sabe poco sobre las víctimas del lado chino.

Dos días después del desastre, Maraval Nagappan viajó a Nepal para buscar a su hijo, quien estaba entre los desaparecidos. Visitó centros de rescate y morgues y llegó hasta 40 kilómetros de donde estaba su hijo, pero no encontró rastro de él.

Su hijo, Sathya Narayan, había estado liderando a un grupo de 49 devotos indios que regresaban del monte Kailash —un sitio sagrado en el suroeste del Tíbet. El grupo ha estado desaparecido desde que las aguas arrasaron un complejo de inmigración chino donde esperaban cruzar hacia Nepal.

Nagappan, quien es dueño de la empresa de viajes con sede en Chennai que organizó su peregrinación, que el grupo completaría los trámites de inmigración y saldría hacia Nepal en unas dos horas. En lugar de hacer el cruce, quedaron atrapados en la inundación, señaló Nagappan.

La peregrinación había comenzado el 14 de agosto.

"No he sabido nada de mi hijo desde entonces. No sé si está vivo o muerto", dijo a AP, pero señaló que no había renunciado a tener noticias de su hijo.

Imágenes de vigilancia mostraron agua irrumpiendo en el complejo de inmigración en la frontera mientras la gente se apresuraba a escapar. Nagappan relató que algunos de los que huían eran miembros del grupo de su hijo y fueron identificados por la ropa que llevaban puesta.

Las inundaciones comenzaron después del colapso de un glaciar en lo alto de la región del Himalaya. Científicos que estudiaron imágenes satelitales explicaron que el lecho rocoso bajo un glaciar en lo alto se había derrumbado, arrastrando consigo parte del glaciar. El desprendimiento de rocas fue tan extremo que se registró como un evento sísmico de magnitud 5.2.

Luego, las rocas y el agua derretida hicieron crecer los ríos en los valles de abajo, provocando un torrente que arrastró edificios, puentes y tierra río abajo en el Tíbet y Nepal.

ASJ