Internacional

Reportan Un Muerto y 15 Desaparecidos por Inundación en el Gran Cañón

La emergencia afectó las zonas de Bright Angel Canyon y Phantom Ranch, lo que obligó a evacuar a decenas de personas

Gran CañónLas inundaciones repentinas son frecuentes en el norte de Arizona debido a que los terrenos áridos y con escasa vegetación de la región tienen una capacidad limitada para absorber el agua de lluvia. Foto: AP.

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