Localizan Dos Tortugas Muertas en Playa de Boca del Río, Veracruz

Dos tortugas pequeñas sin vida fueron localizadas en playas de la ciudad de Boca del Río. Fueron dos bañistas que se encontraban en la playa que hicieron el reporte a las autoridades, según relataron las vieron de repente en la orilla.

Al lugar del hallazgo ubicado entre Playa Pelícano y Playa Tortuga llegó personal de Protección Civil de Boca del Río para levantar a los reptiles y enterrarlos a unos metros de donde fueron localizadas.

Hasta el momento no se ha precisado la especie de los animales que recalaron con la marea de mar, pero por la apariencia presuntamente podría tratarse de dos tortugas de la clase ‘Verde’. Así describió Marely una de las bañistas que realizó la detección de los animales sin vida.