Medio Ambiente

Localizan Dos Tortugas Muertas en Playa de Boca del Río, Veracruz

Bañistas reportaron el hallazgo y personal de auxilio recogió los ejemplares y los sepultó a pocos metros.

Localizan dos tortugas muertas en zona de Playa en Boca del Río, VeracruzLocalizan dos tortugas muertas en zona de Playa en Boca del Río, Veracruz. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

En Boca del Río, dos tortugas muertas aparecieron en Playa Pelícano. Bañistas fueron los encargados de reportar el suceso.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+