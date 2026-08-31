Regreso a Clases 2026: Horarios de Entrada y Salida para Alumnos de Primaria SEP

Papás y alumnos alistan los últimos detalles para el regreso a clases, luego de que la Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó que el lunes 31 de agosto será el primer día del ciclo escolar 2026-2027. Y en N+ te adelantamos si habrá cambios en el horario de los alumnos.

El calendario de 185 días de la SEP que aplica para escuelas públicas y particulares detalla que las vacaciones de verano culminarán el viernes 28 de agosto, para que el lunes 31 se incorporen estudiantes de preescolar, primaria y secundaria a las aulas.

A diferencia de otros momentos del año, donde las autoridades optan por modificar el horario de los estudiantes con motivo del clima o alguna otra situación extraordinaria, la SEP no ha informado sobre cambios en los horarios de las escuelas de educación básica.

Es decir que los estudiantes de primaria continuarán con los horarios habituales de entrada y salida, según el turno que les corresponde: matutino, vespertino o turno completo.

Matutino entra a las 08:00 y sale a las 12:30/ 13:00 horas.

Vespertino entra a las 13:30 y sale a las 18:30 horas.

Jornada Ampliada entra a las 08:00 y sale a las 14:00 /16:00 horas.

Toma en cuenta que los horarios pueden variar según las necesidades específicas de cada plantel escolar o estado en el que esté inscrito tu hijo, por lo que es importante que consultes directamente con las autoridades educativas del plantel.

Además, para que puedas planear las actividades del primer mes de clases, en una nota previa te compartimos las fechas de feriados, CTE y el puente de septiembre 2026.

Si estás en busca de las fechas completas, también puedes consultar el Calendario Completo del Ciclo Escolar 2026-2027 donde se especifican los días considerados como puentes, asuetos y de Consejo Técnico Escolar.

SARR