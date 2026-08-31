Educación

Regreso a Clases 2026: Horarios de Entrada y Salida para Alumnos de Primaria SEP

El Calendario de 185 días para alumnos de Educación Básica marca el lunes 31 de agosto como el primer día de clases del ciclo escolar 2026-2027

Niños de primaria entran a la escuela. Regreso a Clases será el 31 de agosto 2026.La SEP ya confirmó el día exacto del inicio del ciclo escolar 2026-2027 para alumnos de primaria SEP. Foto: Cuartoscuro.

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