Protestan en Apoyo a Maestro Acusado de Agredir a Alumno en Escuela de Tijuana

Madres de familia y alumnos tomaron las instalaciones de la escuela primaria Manuel Paredes en la colonia Divina Providencia, en defensa de un docente que fue denunciado por presuntamente agredir a un estudiante.

Los manifestantes bloquearon el acceso al plantel durante la mañana del pasado jueves 15 de octubre, en respaldo al maestro acusando que los señalamientos en su contra son infundados.

Sin embargo, en contraparte, la madre del menor agraviado confirmó que ya interpuso formalmente las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General del Estado (FGE), exigiendo justicia y sanción para el docente involucrado por la presunta agresión cometida en contra de su hijo de 11 años de edad.

JMR