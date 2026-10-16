Educación

Protestan en Apoyo a Maestro Acusado de Agredir a Alumno en Escuela de Tijuana

Madres de familia y alumnos tomaron la primaria Manuel Paredes en defensa de un docente denunciado ante la FGE

Pancartas de apoyo al docente colocadas en el acceso principal del plantel educativoPancartas de apoyo al docente colocadas en el acceso principal del plantel educativo | Foto: N+
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