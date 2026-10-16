UV Suspende Actividades Presenciales por Ingreso del Frente Frío 2 en Veracruz

La Universidad Veracruzana informó que, ante la llegada del frente frío número dos, las actividades académicas y administrativas en las cinco regiones universitarias se realizarán de manera virtual desde la tarde de este viernes 16 y durante el sábado 17 de octubre.

Las regiones del estado donde se cuenta con presencia de la UV son, Región Poza Rica-Tuxpan, Región Xalapa, Región Veracruz-Boca del Río, Región Córdoba-Orizaba y Región Coatzacoalcos-Minatitlán.

La medida preventiva responde al pronóstico de lluvias, tormentas y un evento de norte, con vientos sostenidos de 60 a 70 kilómetros por hora.

De acuerdo con el comunicado emitido por la vicerrectoría, las rachas podrían alcanzar entre 80 y 100 kilómetros por hora en zonas costeras, con posibles afectaciones asociadas a las condiciones meteorológicas.

La institución exhortó a la comunidad universitaria a mantenerse informada mediante sus canales oficiales y atender las recomendaciones de las autoridades ante el desarrollo del fenómeno.