Educación

UV Suspende Actividades Presenciales por Ingreso del Frente Frío 2 en Veracruz

La disposición aplica este viernes 16 de octubre a partir de las dos de la tarde, como medida preventiva ante el pronóstico meteorológico

UV suspende clases presenciales por frente frío en Poza RicaUV suspende clases presenciales por frente frío en Poza Rica. Foto: Archivo N+

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La Universidad Veracruzana anunció la suspensión de clases presenciales a partir de hoy desde las 2 PM por frente frío. Fuertes vientos y lluvias en camino.

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