Veracruzana Valeria Palacios Gana Premio 'Futurist Award de IA' en Estados Unidos

La estudiante veracruzana Valeria Palacios Cruz, del Instituto Tecnológico Nacional de México, campus Veracruz, ganó el premio Futurist Award de IA celebrado en Baltimore, Estados Unidos, por sus innovaciones en inteligencia artificial con impacto social.

Ella, junto con su equipo, creó el bastón Luzia para personas con discapacidad visual que se usa a través de la inteligencia artificial. Este aparato está hecho con impresión 3D y se adapta al bastón de las personas con discapacidad visual; también hay otro dispositivo que se coloca en un collar.

Víctor es una persona que perdió la vista por diabetes desde hace cinco años y a él, este bastón le cambió la vida, porque ahora puede preguntar a la IA de su bastón la ubicación, qué hay a su alrededor o si necesita comunicarse con alguna persona en caso de una emergencia.

Valeria y Amanda, junto con su equipo, están negociando las patentes para este bastón Luzia hecho con inteligencia artificial. Cada 15 de octubre se celebra el Día Internacional del Bastón Blanco con la finalidad de dar la importancia al esfuerzo de las personas con discapacidad visual y así lograr la inclusión en la sociedad.