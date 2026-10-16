Educación

Veracruzana Valeria Palacios Gana Premio 'Futurist Award de IA' en Estados Unidos

Por sus innovaciones en inteligencia artificial con impacto social las estudiante fue premiada en un evento en Baltimore

Veracruzana Valeria Palacios Gana Premio 'Futurist Award de IA' en Estados UnidosValeria y Amanda, junto con su equipo, están negociando las patentes para este bastón Luzia hecho con inteligencia artificial. Foto: Facebook | Vale Cruz

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Innovación con impacto social: Valeria Palacios y su equipo desarrollan el bastón Luzia con IA, premiado en EE.UU. por su ayuda a personas con discapacidad visual.

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