Educación

SEP Suspende Clases por Frente Frío en Tres Regiones de Puebla; Lista de Municipios

Estudiantes de las Sierra Norte, Nororiental y Negra tomarán el servicio educativo a distancia ante el pronóstico de lluvias intensas a torrenciales

Suspensión de clases por frente frío en Puebla en Sierra Norte, Nororiental y Negra.Suspensión de clases por frente frío en Puebla. Foto: Google Maps | Ilustrativa

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Frente frío en Puebla: la SEP cancela clases presenciales en tres regiones por intensas lluvias. Estudiantes de la Sierra Norte, Nororiental y Negra deberán tomar clases a distancia.

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