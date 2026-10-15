SEP Suspende Clases por Frente Frío en Tres Regiones de Puebla; Lista de Municipios

La Secretaría de Educación Pública del Estado (SEP) de Puebla anunció la suspensión de clases presenciales en las escuelas de todos los niveles educativos ubicadas en las sierras Norte, Nororiental y Negra.

Derivado al pronóstico de lluvias intensas a torrenciales, la dependencia informó que como medida preventiva, las clases en estos municipios deberán ser a distancia con apoyo de libros de texto, tareas en casa, cuadernillos y actividades correspondientes a cada nivel educativo

La medida de suspensión de clases presenciales aplicara para este viernes 16 de octubre de 2026 debido al alertamiento de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres.

De acuerdo a dicha dependencia, se pronostican lluvias intensas que podrían acompañarse de actividad eléctrica, rachas fuertes de viento y posible caída de granizo, por lo que se exhorta a la comunidad educativa a mantenerse atenta a las indicaciones de las autoridades.

Es importante seguir las recomendaciones de seguridad y tener en cuenta que en los siguientes municipios no deberá haber clases en las escuelas.

Los municipios de la Sierra Norte considerados en la suspensión son: Ahuacatlán, Ahuazotepec, Amixtlán, Aquixtla, Camocuautla, Coatepec, Chiconcuautla, Chignahuapan, Cuautempan, Francisco Z. Mena, Hermenegildo Galeana, Honey, Huauchinango, Huitzilan de Serdán, Ixtacamaxtitlán, Jalpan, Jopala, Juan Galindo, Naupan, Pahuatlán, Pantepec, San Felipe Tepatlán, Tepango de Rodríguez, Tepetzintla, Tetela de Ocampo, Tlacuilotepec, Tlaola, Tlapacoya, Tlaxco, Venustiano Carranza, Xicotepec, Xochiapulco, Xochitlán de Vicente Suárez, Zacatlán, Zapotitlán de Méndez, Zautla, Zihuateutla y Zongozotla.

Asimismo, en la Sierra Nororiental: Acateno, Atempan, Atlequizayan, Ayotoco de Guerrero, Caxhuacan, Chignautla, Cuetzalan del Progreso, Huehuetla, Hueyapan, Hueytamalco, Hueytlalpan, Ixtepec, Jonotla, Nauzontla, Olintla, Tenampulco, Teteles de Ávila Castillo, Teziutlán, Tlatlauquitepec, Tuzamapan de Galeana, Yaonáhuac, Zacapoaxtla, Zaragoza y Zoquiapan.

Por otro lado, en la Sierra Negra no habrá clases presenciales en: Ajalpan, Altepexi, Atexcal, Caltepec, Chapulco, Coxcatlán, Coyomeapan, Coyotepec, Eloxochitlán, Ixcaquixtla, Juan N. Méndez, Molcaxac, Nicolás Bravo, San Antonio Cañada, San Gabriel Chilac, San José Miahuatlán, San Sebastián Tlacotepec, Santiago Miahuatlán, Tehuacán, Tepanco de López, Tlacotepec de Benito Juárez, Vicente Guerrero, Xochitlán Todos Santos, Zapotitlán, Zinacatepec y Zoquitlán.

La Secretaría de Educación Pública del Estado (SEP) solicita a las y los integrantes de la comunidad educativa seguir las recomendaciones de Protección Civil ante las condiciones meteorológicas previstas.

Con información de N+

MCS