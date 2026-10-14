Marchas

Jóvenes Protestan contra Recientes Homicidios de Estudiantes en Puebla

De acuerdo con los manifestantes, la movilización es para exigir justicia por los recientes feminicidios y la muerte del hijo del edil de Tecamachalco

Marcha Manifestación Protesta Estudiantes BUAP Homicidios Jóvenes Fiscalía PueblaLa movilización culminó frente a las oficinas de la FGE Puebla. Foto: X @contramascaras

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Protesta en Puebla: estudiantes demandan justicia por los asesinatos de Mateo Hernández y María Fernanda. La marcha pacífica recorrió las calles hasta la Fiscalía General del Estado.

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