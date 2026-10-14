Jóvenes Protestan contra Recientes Homicidios de Estudiantes en Puebla

Un grupo de estudiantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) marcharon por calles de la capital poblana para exigir justicia ante la ola de violencia contra los jóvenes en la entidad.

Los manifestantes gritaban consignas pidiendo que no queden impunes tanto el homicidio de Mateo Hernández, hijo del presidente municipal de Tecamachalco y alumno de una Preparatoria BUAP como del feminicidio de María Fernanda, estudiante de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP).

La movilización inició aproximadamente a las 13:00 horas y tras recorrer las principales vialidades de la Angelópolis se colocaron frente a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE).

Ante la protesta, aproximadamente 20 elementos de seguridad también conocidos como granaderos se colocaron en la puerta del edificio para evitar que los jóvenes intentaran entrar por la fuerza.

Tras varios minutos de manifestarse y exigir justicia afuera de las oficinas de la FGE Puebla, los estudiantes de la BUAP se retiraron, en palabras de ellos, para evitar una confrontación y cumplir con el carácter pacífico de dicha movilización.

Con información de N+

GMAZ